In Romania, sunt aproximativ 5 milioane de pensionari, iar din acestia vor avea parte de creșteri ale pensiilor in jur de 3 milioane. Astfel, 1,6 milioane de romani nu se vor bucura de cresterea pensiilor. „Creșterile sunt de la 1% pana la 80-90% si avem creșteri la acele persoane care au contribuit foarte mult la […]