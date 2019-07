Matrix de Garbovita Exact cum gaina cotcodaceste uneori chiar si o ora dupa ce s-a ouat, Oana Badea tine sa se laude cu cativa metri de asfalt in folosul garbovenilor. Nu zice nimeni ca e rau ce s-a facut, dar sa te pozezi asa, ca in Matrix, cu ochelari fumurii, pe petecul reabilitat e putin cam mult! Putina modestie nu strica! Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

