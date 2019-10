Stiri pe aceeasi tema

- Fostul politician al UDMR a fugit in Ungaria dupa ce a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu executare. Potrivit portalul de investigații atlatszo.ro fostul politician al UDMR a fugit in Ungaria dupa ce a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu executare. In momentul de fața Olosz se afla…

- La Tribunalul Buzau a avut loc primul termen in dosarul in care tanarul acuzat de uciderea Valentinei Nica, fata in varsta de 22 de ani, din Buzau, incendiata de fostul ei iubit. In acelasi timp, procurorii din Buzau au deschis un nou dosar penal in cazul Valentinei, care ii vizeaza pe cei doi prieteni…

- Au trecut aproximativ sapte luni de cand Cosmin Dan, un tanar din Buzau, a incendiat-o pe Valentina Nica, cea care i-a fost iubita. Fata a murit in incendiu, iar de atunci, el se afla in arest, procesul de judecare incepand acum, in luna septembrie.

- Rasturnare de situație, in dosarul crimei care a cutremurat Romania la sfarșitul lunii februarie! Potrivit unor surse citate de Jurnalul de Buzau, cei doi tineri care i-au adus benzina lui Cosmin Dan pentru a o incendia pe fosta sa iubita, Valentina Nica, sunt in atenția anchetatorilor și ar urma sa…

- Afaceriștii care au firme in județul Buzau pot beneficia acum de o platforma online care ii scapa de grija controlului de mediu, platforma ce se numește iMediu . Aceasta emite toate documentele și declarațiile lunare necesare pentru deșeuri. Mai exact, firmele pot face registrul de evidența a gestiunii…

- Luna viitoare incepe judecarea ucigașului Valentinei Nica. Cosmin Dan, cel care și-a incendiat fosta iubita intr-un acces de furie și aflat sub influența drogurilor, va merge in instanța pe 3 septembrie pentru prelungirea masurii arestului preventiv, apoi pe 12 septembrie va fi prezentat instanței la…

- Cosmin Dan, tanarul din Buzau care a ucis-o prin incendiere pe Valentina Nica, a aflat marti, 6 august, decizia de a i se mentine masura arestului preventiv pana la solutionarea cauzei. Ucigasul Valentinei Nica a fost trimis in judecata la mijlocul lunii iunie, pentru omor calificat cu premeditare.

- Crima din luna februarie din Buzau a socat pe toata lumea! Atunci, Valentina Nica a fost incendiata de Cosmin Dan. Dosarul crimei se afla acum in instanta, acolo unde astazi se vor lua decizii.