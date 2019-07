MAI, pus pe șotii la Neversea - Ce avertisment primesc participanții de la polițiști Ministerul de interne și-a anunțat prezența la festivalul Neversea printr-o postare pe facebook. Polițiștii ii avertizeaza pe cei certați cu legea ca nu vor vedea prea curand litoralul iar brațarile sunt gratuite și se pun la ambele maini. De altfel, joi, 4 iulie, patru clujeni care se indreptau spre Constanța cu 10 kilograme de cannabis in bagaje, pe care urmau sa le vanda la Neversea, au fost prinși in Ploiești. „Pentru cei care inca nu ați ințeles, va anunțam ca la malul Marii Negre a inceput și festivalul “NEVER SEE”! Locul de desfașurare: - in toate stațiunile, cu prioritate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

