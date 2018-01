MAE, atenționare călătorie Irlanda. Cod galben de vânt Alerta a fost emisa ca urmare a trecerii furtunii Eleanor ce a cauzat inundatii puternice pe coasta de vest a Irlandei si este in vigoare pana joi, ora locala 14,00, informeaza MAE intr-un comunicat remis miercuri.



Conditiile meteorologice prognozate avertizeaza cu privire la cresterea in intensitate a vantului cu viteze de 55 - 65 km/h, cu rafale pe alocuri atingand 90-100 km/h.



Aeroportul Dublin nu a emis avertizari cu privire la posibile perturbari ale zborurilor. MAE le recomanda cetatenilor romani sa verifice actualizarile postate pe site-ul aeroportului

