Presedintele francez Emmanuel Macron i-a amintit sambata omologului sau american Donald Trump despre nevoia de a pune capat cat mai rapid ofensivei turce in nord-estul Siriei, informeaza EFE.



Cei doi lideri au vorbit la telefon noaptea trecuta despre interventia Turciei in regiune, iar Macron a insistat ca trebuie prevenita o reaparitie a gruparii teroriste Stat Islamic in zona, potrivit unui comunicat al Palatului Elysee.



Macron a apreciat ca trebuie "sustinuti cei care au luptat in teatrul de operatii de partea noastra si impotriva teroristilor", o aluzie la luptatorii…