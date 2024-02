(Re)descoperă tradiția – în expoziție, la Bibliotecă

Marți, 13 februarie 2024, începând cu ora 17:30, Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” organizează vernisajul expoziției de obiecte lucrate manual de inspirație tradițională, având titlul... The post (Re)descoperă tradiția – în expoziție, la Bibliotecă appeared first on Special… [citeste mai departe]