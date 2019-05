Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a pregati summitul european de marti seara, presedintele francez Emmanuel Macron se va intalni de luni cu mai multi sefi de stat si de guvern, incepand cu spaniolul Pedro Sanchez, pe care il va primi luni la un dineu, a anuntat Palatul Elysee, la o zi dupa alegerile europarlamentare, informeaza…

- Liderii UE au convenit sa amane Brexit-ul pana la sfarșitul lunii octombrie, cu o revizuire in iunie, au declarat surse diplomatice pentru Reuters. Clauza privind posibilitatea producerii Brexit in iunie a fost introdusa pentru a atenua temerile președintelui francez Emmanuel Macron care a cerut garanții…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca își dorește ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana cât mai curând posibil, explicând ca liderii UE au acceptat ca Regatul Unit ar putea parasi Blocul comunitar chiar înainte de luna octombrie, în cazul ratificarii…

- Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat, la summitul extraordinar al Consiliului European, ca amanarea Brexit dincolo de 30 iunie ar putea submina Uniunea Europeana, potrivit Mediafax care citeaza The Independent.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a pledat pentru o amanare a Brexitului cu cel mult un an, potrivit unei scrisori adresate celor 27 de state membre ale UE care vor participa miercuri la o reuniune cu premierul britanic Theresa May. Theresa May a cerut o amanare pana la 30 iunie pentru…

- (Corespondenta din Strasbourg) Premierul britanic, Theresa May, s-a deplasat marți la Berlin și Paris pentru a pleda in favoarea unei prelungiri a termenului de plecare a Regatului Unit din Uniunea Europeana. Acest mini-turneu are o semnificație deosebita, el fiind programat chiar in preajma zilei de…

- Liderii europeni sunt gata sa ofere Marii Britanii doua opțiuni pentru o amânare Brexit-ului dincolo de data stabilita inițial în 29 martie, a declarat joi seara președinția franceza., potrivit AFP. Prima opțiune: Daca parlamentarii britanici aproba saptamâna viitoare Acordul…

- Potrivit agendei, seful statului va participa joi si la Conferinta anuala transatlantica organizata de Camera de Comert Americana din Uniunea Europeana (AmCham EU), care va avea loc la Bruxelles. Cu acest prilej, el va sublinia, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, importanta…