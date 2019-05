Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie, Germania si Franta au cerut luni incheierea escaladarii militare din nord-vestul Siriei, comunicand ca sunt ingrijorate de violentele recente care au dus la moartea a peste 120 de civili, relateaza Reuters.Saptamana trecuta, armata siriana, sustina de raiduri aeriene ale Rusiei,…

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana urmeaza sa discute luni despre eforturile de a mentine angajamentele Iranului in domeniul nuclear, in prima lor intalnire dupa ce Teheranul si-a anuntat saptamana trecuta intentia de a se retrage partial din acordul incheiat in 2015 cu UE, Rusia, China,…

- Marea Britanie, Franța și Germania au avertizat, miercuri, Iranul ca vor exista consecințe serioase daca încalca condițiile Acordului atomic, dupa ce președintele iranian Hassan Rouhani a acordat marilor puteri un termen limita de 60 de zile pentru ca acestea sa elimine sancțiunile economice,…

- ''Este foarte probabil'', a raspuns Parly in cadrul unor declaratii la BFM TV si RMC, care a fost intrebata despre posibilitatea altor repatrieri dupa ce au fost adusi in Franta cinci orfani pe 15 martie. ''Facem tot ce se poate pentru repatrierea orfanilor care sunt identificati ca atare'',…

- Teheranul a decis sa inceteze aplicarea 'unora' dintre 'angajamentele sale' luate in cadrul acordului nuclear incheiat cu puterile mondiale in 2015, a indicat miercuri Ministerul de Externe iranian intr-un comunicat, citat de AFP si Reuters, scrie agerpres.ro. Decizia a fost adusa la cunostinta…

- Teheranul a decis sa inceteze aplicarea 'unora' dintre 'angajamentele sale' luate in cadrul acordului nuclear incheiat cu puterile mondiale in 2015, a indicat miercuri Ministerul de Externe iranian intr-un comunicat, citat de AFP si Reuters. Decizia a fost adusa la cunostinta ambasadorilor…

- Este vorba despre un ”nou atac al Rusiei la adresa suveranitatii Ucrainei”, condamna, intr-un comunicat, o purtatoare de cuvant a sefei diplomatiei europene Federica Mogherini.Pe de alta parte, Germania si Franta, comediatoare in procesul de pace in Ucraina, ”condamna”, la randul lor, decizia…

- Regatul Unit, Franta si Germania, care considera ca o recenta dezvoltare a rachetelor de catre Iran este contrara unei rezolutii a ONU adoptata in 2015, vor ca Natiunile Unite sa abordeze acest subiect in mod complet in viitorul sau raport asteptat in luna iunie, conform France Presse. Aceasta cerere…