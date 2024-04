Stiri pe aceeasi tema

- Turcia și-a exprimat duminica preocuparea fața de escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, in urma atacurilor iraniene asupra Israelului in timpul nopții, subliniind temerea de un potențial “razboi regional”. Declarandu-și ingrijorarea, Turcia a apelat la “incetarea escaladarii” in regiune, subliniind…

- Ministerul chinez de Externe a transmis duminica, ca este „profund ingrijorat” de escaladarea situației din Orientul Mijlociu, dupa atacul masiv lansat de Iran asupra Israelului și face apel „la toate parțile relevante sa ramana calme, relateaza CNN.

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a afirmat ca Romania condamna atacul Iranului asupra Israelului, subliniind ca Israelul are dreptul de a-si asigura securitatea. ”Facem apel la evitarea escaladarii situatiei de securitate regionala deja extrem de dificila”, a adaugat el.

- Rusia si coordonatorul ONU pentru Orientul Mijlociu fac apel la incetarea imediata a focului in Fasia Gaza - Ministrul rus de externe Serghei Lavrov și coordonatorul ONU pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, Tor Wennesland, au cerut miercuri o incetare imediata a focului in conflictul din…

- Agenția ONU pentru refugiați palestinieni a distribuit o imagine tulburatoare cu distrugerile din Fașia Gaza, in timp israelienii prezinta o filmare cu un presupus angajat UNRWA rapind un cadavru in timpul atacului Hamas din 7 octombrie, relateaza Yedioth Ahronoth.„Nu exista cuvinte”, scrie in legenda…

- Ministerul de Externe din Arabia Saudita a avertizat privind ”repercusiunile foarte grave ale luarii cu asalt si vizarii” orasului Rafah din sudul Fasiei Gaza, relateaza CNN, citat de news.ro.”Regatul isi exprima respingerea categorica si condamnarea ferma a deportarii lor fortate si isi reinnoieste…

- Pakistanul a condamnat cu fermitate miercuri atacurile aeriene din partea Iranului pe teritoriul sau, care au ucis doi copii și au ranit alte trei fete, calificandu-le drept o „incalcare neprovocata a spatiului sau aerian” si avertizand ca va riposta, transmite CNN.Iranul a folosit marți seara „rachete…

- Autoritațile din Irak au decis sa-și cheme in țara ambasadorul de la Teheran. Irakul a reacționat dupa ce iranienii au atacat Kurdistanul irakian, potrivit Sky News. In paralel, Turcia a atacat mai multe ținte din nordul Irakului și al Siriei, noteaza Mediafax.Decizia privind rechemarea ambasadorului…