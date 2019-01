Locul unde viața bolnavilor se schimbă în bine Exista in Iași o clinica unica in Modova unde pacienții care au suferit un infarct sau un accident vascular cerebral sunt ajutați sa aiba o viața normala. Este vorba de Clinica de Recuperare Cardiovasculara de la Iași care are opt saloane cu cate sase paturi si doua rezerve cu cate doua paturi, un laborator de ecografie, inca unul de electrocardiografie, o sala de kinetoterapie cu biciclete ergometrice și un aparat complex de kinetoterapie. La acestea se adauga laboratorul central de analize medicale, laboratorul de radiologie al spitalului și serviciul de dietetica al spitalului. ”Avem foarte… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

