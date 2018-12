Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta de vot final a Camerei Deputatilor a inceput miercuri cu discutii in contradictoriu, liderul grupului PNL, Raluca Turcan, solicitand ca pe ordinea de zi sa fie introduse hotararile privind revocarea lui Liviu Dragnea si Florin Iordache din functiile de presedinte, respectiv vicepresedinte.…

- Presedintele Camerei Deputatilor a sesizat luni Curtea Constitutionala pentru solutionarea unui conflict juridic intre Parlament si Ministerul Public, pe tema protocolul SRI - Parchetul General, potrivit unor surse parlamentare. Sursele citate au precizat ca sesizarea a fost semnata de…

- „In data de 8 octombrie 2018, atributiile presedintelui Camerei Deputatilor vor fi exercitate de domnul deputat Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor”, arata decizia publicata, luni, in Monitorul Oficial. Mutarea are loc in contextul in care presedintele Camerei Deputatilor ar fi…

