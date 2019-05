Liviu Dragnea: Eu am fost condamnat pentru ceea ce face Iohannis acum

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca el a fost condamnat in dosarul referitor la referendum "pentru ceea ce face Iohannis acum". Intrebat joi seara, la Antena 3, despre starea de spirit referitoare la sentinta definitiva in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman care ar putea fi…

- Liderul PSD Liviu Dragnea le-a reprosat, joi seara, colegilor din Guvern, ca nu au comunicat toate masurile bune luate in ultimii doi ani si ca l-au lasat singur in spatiul public. El spune ca nu regreta toate deciziile privind modificarile in legislatia din justitie si cere explicatii ANAF pentru lipsa…

- „Am spus ca merg la referendum, dar nu am spus modul in care voi vota. Acest lucru il vom stabili in cadrul partidului. Sunt un om care respecta partidul, linia partidului, iar modul in care voi vota va fi conform acestei linii. Eu cred ca niciodata nu am facut note aparte de linia partidului. Este…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea acuza USR ca se afla in spatele contra-manifestatiilor si ca lideri USR s-au aflat la protestele de la Iasi sau Cluj, comparand comportamentul celor care organizeaza contra-manifestatii cu manifestarile din Germania nazista. „Nu mi-a fost nu mi-este in continuare foarte…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a recunoscut joi seara, intr-o emisiune televizata, ca premierul Viorica Dancila nu a vrut sa vina in Parlament pentru remanierea Guvernului. Dragnea a spus ca Dancila, probabil, s-a gandit ca nu e sigura majoritatea PSD-ALDE, desi cei din coalitie au asigurat-o ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Antena 3, ca Augustin Lazar a trecut prin viata "cum a vrut", a fost "sustinator al tortionarilor", un "instrument" al unui sistem de politie politica foarte dur, a trecut "hopul" Revolutiei, a intrat pe un drum "foarte smecher" si a ajuns primul procuror…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, raspunde diseara, de la ora 21.00, la Antena 3, intrebarilor lui Razvan Dumitrescu. Ce scor se așteapta ca va obține PSD la alegerile europarlamentare? Ce decizie va fi...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni seara, la Antena 3, ca miza bataliei cu Iohannis este Romania, ca presedintele „lupta impotriva tarii prin tot ceea ce face, este disperat, isi uraste tara si ii e teama ca va da socoteala cand nu va mai avea imunitate“.