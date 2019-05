Liviu Dragnea, despre autostrăzi: A venit ministrul Cuc prima dată în 2017, a zis că nu a găsit la minister absolut nimic “Nici in campania electorala, nici in primii doi ani de guvernare nu am vorbit cu curaj si foarte aplicat despre autostrazi. Nu am putut sa vorbesc decat despre lucrurile pe care impreuna cu colegii cu care am lucrat la program le-am facut, le-am calculat, le-am estimat si le-am pus in practica. Si ce am stabilit noi aia a iesit. La autostrazi erau mult prea mult necunoscute si mult prea multe piedici. Eram pe o zona total necunoscuta. A venit ministrul Cuc prima data in 2017, a zis ca nu a gasit la minister absolut nimic. Nu o sa iesim sa spunem greaua mostenire, asta este”, a declarat vineri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

