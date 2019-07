Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat miercuri tirurile unui nou sistem de lansare de rachete (KCNA)

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat un submarin de mari dimensiuni, nou construit, a transmis marți agenția KCNA. Anunțul ar putea arata ca Phenianul continua dezvoltarea programului de dezvoltare de rachete balistice lansate de pe submarine (SLBM), noteaza Reuters. Kim a inspectat…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele chinez Xi Jinping au cazut de acord asupra intaririi legaturilor bilaterale, cu consecinte benefice pentru ambele tari, dar si pentru pacea regionala, in contextul unei situatii internationale "serioase si complicate", informeaza vineri agentia de…

- Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe de la Phenian a declarat ca acțiunea Statelor Unite tradeaza spiritul ințelegerii de la summitul din iunie 2018, intre liderul nord-coreean Kim Jong-Un și președintele SUA, Donald Trump. Cu ocazia acestui summit, desfașurat la Singapore, cei…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat joi nemultumit de recentele teste militare nord-coreene, relateaza The Associated Press, potrivit mediafax.”Analizam” situatia ”foarte serios chiar acum”, a declarat pentru presa la Casa Alba. Citește și: Lovitura fabuloasa data de RCS&RDS!…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean, Moon Jae-in, au avut marti o convorbire telefonica de 35 de minute in care au discutat si despre modalitatile de a continua dialogul cu Phenianul, a precizat Yonhap.Donald Trump a mentionat luna trecuta in fata presei, intrebat…

- Presedintele american si omologul sau sud-coreean Moon Jae-in au avut marti o convorbire telefonica de 35 de minute in care au discutat si despre modalitatile de a continua dialogul cu Phenianul, a precizat Yonhap. Donald Trump a mentionat luna trecuta in fata presei, intrebat daca are in…

- Coreea de Nord a testat lansatoare de rachete cu raza lunga de actiune si arme tactice teleghidate, in cursul unor exercitii militare supervizate de liderul Kim Jong Un, a anuntat duminica agentia oficiala de presa KCNA, transmite AFP. Sursa a precizat ca tirurile au avut loc sambata,…

- Coreea de Nord a lansat sambata dimineata rachete cu raza scurta de actiune din localitatea de coasta Wonsan inspre Marea Japoniei. Nordul a tras o racheta neidentificata cu raza scurta de acțiune din orașul Wonsan, in jurul orei 9:00, a afirmat intr-o declarație Statul Major al Coreei de Sud, anunțand…