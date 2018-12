Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii din Comisia de Munca au adoptat un amendament prin care romanii isi pot cumpara cel mult cinci ani de vechime pentru a putea iesi la pensie, daca nu au stagiul de cotizare complet, scrie Antena3.ro."Orice persoana care a realizat stagiul minim de cotizare de pana la 15 ani, dar nu mai putin…

- "Aceasta lege a reusit, prin formula de calcul pe care am gasit-o si pe care am simulat-o un an de zile, sa rezolve foarte multe din inechitatile legii. Sigur ca dumnealor (reprezentantii sindicatelor - n.r.) au venit cu mai multe amendamente, unele dintre ele le luasem si noi in calcul, ne gandisem…

- "Sunt cateva aspecte in acest proiect de lege a pensiilor care sunr clar neconstitutionale. Nu pti spune ca pensia de invaliditate trebuie legata de stagiu minim de cotizare. Toate drepturile legate sunt de stagiu minim". Legea pensiilor a ajuns la Camera Deputaților și va fi dezbatuta la…

- Ministerul Muncii a anuntat ca pensiile vor fi aduse de postasi pana pe 14 decembrie. Cei care nu sunt gasiti acasa isi pot incasa pensia direct de la ghiseele Postei Romane. Totodata, Marius Budai a precizat la Romania TV ca sunt suficienti bani pentru majorarile prevazute in noua lege a…

- Noua lege a pensiilor din sistemul public se va aplica din 2021, evident, daca va fi adoptata in forma actuala. O serie de modificari importante sunt aduse sistemului public de pensii din Romania, in Proiectul de lege privind sistemul public de pensii, adoptat luni de Senat. Proiectul introduce noutați…

- Intrebat de moderatorul de la Romania TV ce se intampla cu legea pensiilor, Marius Budai a declarat: ”Voi susține adoptarea ei, așa cum am propus-o. Legea este la dezbatere in Senat. Acolo, luni, se va da votul final, dupa care va intra la dezbatere, la Comisia pentru Munca din Camera Deputaților.…

- Noua lege a pensiilor, care se va aplica peste 3 ani a primit miercuri unda verde de la Guvern si urmeaza sa fie dezbatuta de parlamentari. Până în 2021, calculul se păstrează, doar punctul de pensie va fi majorat anual. Iar din 2022, pe măsură ce cresc salariile,…

- Comisia pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor a adoptat o initiativa de modificare a Legii Pensiilor prin care se reduce stagiul de cotizare pentru mai multe categorii de pensionari care au muncit in conditii speciale, precum si varsta standard de pensionare cu 13 ani. "Pentru…