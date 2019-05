„Le mulţumesc românilor că n-au fost proşti precum francezii“ ”Le multumesc romanilor ca nu au fost prosti precum francezii si pentru ca si-au pastrat spiritul cu ocazia votului lor european. Oricare ar fi opinia pe care o avem despre politicile noastre nationale, acestea sunt garantul unei forte superioare: cea a democratiei si a republicii. Profit de onoarea de a fi avut niste stramosi exceptionali in Romania pentru a impartasi cu dumneavoastra credinta mea in Europa. La 70 de ani, aproape o viata umana, Europa are una dintre cele mai puternice monezi din lume, are cea mai veche Curte a Drepturilor Omului. Europa este spatiul comercial cel mai infloritor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Marie-Helene Fabra Bratianu (57 de ani), stranepoata fostului prim-ministru al Romaniei Ion I.C. Bratianu, a comentat pentru „Adevarul“ rezultatele alegerilor europarlamentare din Romania si Franta.

