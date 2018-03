Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o informare de lapovita si ninsoare, cu depunere de polei in special in sudul tarii, valabila incepand de luni dimineata pana marti seara. Pana luni, la ora 20.00, este in vigoare si o atentionare cod galben de inundatii emisa de hidrologi pentru rauri din 22 de judete. De asemenea,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, ieri, o informare de precipitatii, in general moderate cantitativ, sub forma de lapovita, ninsoare și polei, valabila de astazi, ora 06:00 pana maine seara, ora 21:00, la nivelul intregii tari. De asemenea, potrivit meteorologilor, vremea va fi deosebit…

- Vremea se raceste accentuat in Bucuresti, maxima termica se va situa in jurul valorii de -1 grad Celsius, iar precipitatiile sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile,...

- Tipul mesajului : Informare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie Ziua/luna/anul: 18-03-2018 Ora : 12:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 19 martie, ora 06 – 20 martie, ora 21 Zonele afectate : conform textului Fenomene : precipitații in general moderate cantitativ,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi , o noua informare de precipitatii in general moderate cantitativ, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, polei, vreme deosebit de rece, valabila in intervalul 19 martie, ora 06:00 – 20 ...

- "Ploaia, lapovița, ninsoare și vantul ingreuneaza circulația rutiera. De aceea, trebuie sa circulati cu o viteza care sa permita oprirea in siguranta, avand in vedere ca distanta de franare, in astfel de conditii, este mult mai mare. Rafalele de vant laterale modifica tinuta de drum a masinilor,…

- Vremea se va raci accentuat in Capitala iar maxima termica nu va depasi sase grade Celsius, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, in perioada 17 - 19 martie 2018.

- Prognoza meteo 16 martie. Avem parte de o zi insorita și frumoasa! Regimul termic va fi in continuare caracterizat de valori mai ridicate decat mediile multianuale specifice datei. Cerul va avea innorari temporare și va ploua in vest, nord-vest și in centru și pe arii restranse in restul teritoriului. …

- Vremea va fi deosebit de calda duminica, pe 11 martie 2018, anunța prognoza meteo ANM. Temperaturi ridicate vor fi și la inceputul noii saptamani. Potrivit ANM, in noaptea de duminica spre luni, cerul va avea innorari temporare Prognoza meteo pentru duminica, 11 martie 2018, in București Vremea va fi…

- Prognoza meteo nu este inbucuratoare. Avem parte de vreme capricioasa in weekend. Sambata, se mențin temperaturile ridicate și vor cadea precipitații mixte in anumite zone ale țarii, in timp ce duminica situația se va schimba.

- Chiar daca incepe sa se incalzeasca usor in cea mai mare parte a tarii, exista conditiipetnru formare poleiului si a lapovitei. De luni, vremea se va incalzi, iar vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in zona montana si local in sud-vestul, sudul si estul teritoriului. La sfarsit de saptamana,…

- Dupa o saptamana de frig, drumuri necurațate de zapada și bulgareli pe cinste, vine vremea sa ne lasam manușile și fularul acasa. Pentru ca vremea se va incalzi ușor și vom simți, in sfarșit, ca a venit primavara. Nu va grabiți, pentru ca și aceste variații de temperatura sunt inșelatoare. Așa ca mare…

- Ziua va debuta cu temperaturi mai ridicate decat in diminetile precedente, cer innorat in majoritatea zonelor si local precipitatii slabe, mixte si depuneri de polei in jumatatea de sud-est a tarii si ninsori izolate in rest, informeaza ANM.

- Meteorologii au prelungit avertizarea de vreme rea. De joi pana duminica este valabila o informare meteorologica de precipitatii mixte si polei, ninsori moderate cantitativ si strat consistent de zap

- Vremea va fi geroasa dimineața și noaptea, la inceput cu precadere in jumatatea de nord, apoi și in restul teritoriului, iar intensificarile temporare ale vantului vor amplifica senzația...

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a oferit informații detaliate despre vremea din urmatoarea perioada. „Avem o avertizare de cod galben, inclusiv de cod portocaliu, pentru fenomenul de ger. Temperaturile in urmatoarea saptamana vor fi deosebit de scazute, chiar cu…

- Aria ninsorilor se va extinde treptat, dinspre sud-vest, cuprinzand majoritatea zonelor țarii. In sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, ninsorile vor fi moderate și local...

- Cerul va fi variabi sambata in vest si nord-vest, iar in restul teritoriului innorarile accentuate vor persista si se vor semnala precipitatii pe arii mai extinse spre seara si noaptea. Duminica, vremea va deveni deosebit de rece pentru aceasta data.

- Vremea va fi in general inchisa. Se vor semnala precipitatii, mai ales spre seara si noaptea, sub forma de ninsoare in nord-est si est, predominant ninsori cu caracter local in centru si doar izolat, mixte, in rest. Punctiform vor fi conditii de polei, potrivit ANM.

- Vremea continua sa fie mohorata, cu precipitatii in toate regiunile tarii, iar trecator vor fi conditii de polei. Ninsoarea si lapovita nu ne slabesc in zilele urmatoare, in timp ce temperaturile vor fi unele normale pentru aceasta perioada.

- Codul galben de precipitatii si ninsori se va mentine si in cursul zilei de joi, 15 februarie. Pe parcursul zilei innorarile vor persista in Moldova, unde vor predomina ninsorile, local mai consistente in nordul si centrul regiunii, dar si in zona Carpatilor Orientali. Izolat vor fi conditii de polei.

- Dupa un episod de iarna autentica in sud-estul tarii, precipitatiile iau o pauza luni, pentru ca de marti vremea sa se strice din nou. Lapovita si ninsorile vor cuprinde, mai intai, vestul tarii si treptat se vor extinde in toate regiunile. Abia de joi, temperaturile incep sa creasca.

- Meteorologii anunta ca temperaturile diurne va fi in continuare peste mediele perioadei. In weekend, vor fi ploi și, trecator, indeosebi ... The post PROGNOZA METEO pentru URMATOARELE ZILE. Vreme schimbatoare, temperaturi ridicate, ploi, lapovita si ninsori appeared first on Renasterea banateana .

- Saptamana care urmeaza vine cu temperaturi peste media normala din aceasta perioada. Vom avea maxime cuprinse intre 6 și 11 grade Celsius. Se anunța zile ploioase dar și ninsoare. Luni, 5 februarie Alba Iulia: minime de -6 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; o aversa de ninsoare Sebeș: minime…

- Valorile termice vor continua sa creasca vineri si se vor situa cu mult peste mediile climatologice ale perioadei, cu maxime intre 5 si 14 grade si minime intre -1 si 9 grade, mai scazute doar in estul Transilvaniei.

- Urmatoarele doua saptamani vor aduce, din punct de vedere termic, o vreme oscilanta cu perioade in care temperaturile vor fi in crestere pana la 8 - 9 grade Celsius, dar si cu intervale &i...

- In intervalul menționat precipitațiile vor fi in extindere treptata, incepand cu regiunile vestice și vor cuprinde cea mai mare parte a țarii. In jumatatea de sud a țarii și in zona montana se vor cumula cantitați de apa de 10...15 l/mp și izolat, indeosebi in Dobrogea, 30...35 l/mp. Pana…

- Iarna grea loveste la sfarsitul acestei saptamani si sudul tarii, ferit pana acum de urgia naturii. Dupa temperaturi de primavara, chiar si cu 9 grade peste valorile normale, de duminica vine urgia. Ploaia se va transforma in lapovita si apoi ninsoare.

- Prognoza meteo 19 ianuarie indica temperaturi apropiate de media peripoadei, ninsori la munte si conditii de polei in anumite zone ale tarii. Cu toate acestea, se incalzeste si la munte si vom avea atmosfera schimbatoare, putina lapovita si conditti de polei. Vantul mai are unele intensificari; dar…

- Prognoza meteo pentru intervalul 19-21 ianuarie indica temperaturi apropiate de media peripoadei, ninsori la munte și condiții de polei in anumite zone ale țarii. ANM a dat publicitații prognoza meteo pentru intervalul 19-21 ianuarie. In vestul, nordul si centrul tarii, vineri, innorarile…

- Iarna a revenit in forta. Moldova se afla sub cod portocaliu de precipitatii puternice, sub forma de lapovița și ninsoare.Avertizarea a intrat in vigoare noaptea trecuta și va ramane in vigoare pana in aceasta seara.

- Meteorologii au emis o alerta de cod galben de ninsori insemnate cantitativ, viscol si polei, valabila pana miercuri seara, la ora 20.00. Precipitatiile vor continua si in noaptea de miercuri spre joi spre vineri in estul, sud-estul si centrul teritoriului, transformandu-se in lapovita si ninsoare,…

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea - vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase.

- Meteorologii anunta vreme urata pentru in mai multe judete din tara. Sunt asteptate precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei și intensificari ale vantului. De la ora 17.00 intra in vigoare un cod galben de vreme rea. Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti un cod galben…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atentionare de Cod Galben de precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei și intensificari ale vantului, pentru intervalul 16 ianuarie, ora 12.00 – 17 ianuarie, ora 20.00. In intervalul menționat precipitațiile ...

- Avand in vedere prognoza meteo, care anunta ninsori pentru orasul Constanta pana marti dimineata, in cadrul Primariei Municipiului Constanta s-a intrunit Comandamentul pentru Situatii de Urgenta, pentru a fi luate masurile de preventie ce se impun.

- In cursul noptii de luni spre marti (15/16 ianuarie) si in primele ore ale zilei de marti (16 ianuarie) pe arii relativ extinse in sudul si sud-estul teritoriului va ninge in general slab cantitativ. Pe litoral vor fi posibile si precipitatii mixte si polei. Asa anunta specialisti ANMH care au dat si…

- Meteorologii au transmis, luni, o informare de precipitatii sub forma de ninsoare, lapovita si ploaie, valabila de luni seara, de la ora 20.00, pana miercuri, la aceeasi ora. Totodata, meteorologii anunta ca se va inregistra polei, iar vantul va sufla cu putere. In noaptea de luni spre marti vremea…

- Anunt de ultima ora de la meteorologi. Din aceasta seara, de la ora 20 si, pana miercuri seara ne asteapta noi valuri de ninsori, lapovita, polei, dar si viscol la munte. Alina Șerban, meteorolog ANM, a oferit detalii luni. „Pentru aceasta noapte și prima parte a zilei de maine vorbim de precipitații…

- Începând de luni seara, de la ora 20:00, pâna la 17 ianuarie, ora 20:00, se vor semnala precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei, intensificari ale vântului și ninsori viscolite la munte în mai

- De astazi, de la ora 20:00, pana miercuri, 17 ianuarie, la ora 20:00, este in vigoare o informare meteo de precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei, intensificari ale vantului și ninsori viscolite la munte. INFORMAREA ANM DE NINSORI ”In cursul nopții de luni spre…

- Ploile se transforma treptat in lapovita si ninsoare iar temperaturile scad sub pragul gerului in cea mai mare parte a tarii. Schimbarea vremii se va produce chiar de astazi si o sa fie drastica pentru o mare parte a tarii. La aceasta ora inca vorbim de o vreme de toamna. Ploua in zonele din sudul tarii,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o informare de vreme rece cu intensificari ale vantului și precipitații predominant sub forma de ninsoare in perioada 12 ianuarie, ora 22 – 14 ianuarie, ora 16. Incepand din cursul nopții de vineri spre sambata (12/13 ianuarie) vantul se va intensifica…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de vant, lapovita, ninsoare si racire accentuata a vremii, valabila din aceasta seara pana duminica dupa-amiaza,...

- Dupa temperaturile anormale din urmatoarele zile, vremea intra într-un proces de racire, iar de joi, se vor resimți primele influențe ale aerului rece. Ploile din partea de sud a Moldovei și de nord-est a Munteniei se vor transforma în lapovița și ninsoare. Vineri, valorile termice diurne…

- Cerul va fi mai mult noros, iar precipitatiile vor fi frecvente in vest, nord-vest si centru. Valorile termice se vor mentine peste mediile multianuale ale perioadei. Cerul va fi variabil, pe parcursul zilei iar noaptea vor fi conditii de ceata.

- Vremea se va incalzi treptat in urmatoarele zile, astfel ca luni, in ziua de Craciun, temperatura maxima va ajunge pana la 15 grade Celsius in zona de sud si sud-vest, iar in cea mai mare parte a tarii va fi insorit.

- In vestul, centrul si nordul tarii, cerul va fi mai mult noros si vor cadea precipitatii sub forma de ninsoare, iar in Banat, trecator lapovita sau ploaie, favorizand izolat depuneri de polei.