Polițiștii din Alba cauta un minor care a plecat de la domiciliul sau și nu au mai revenit pana in prezent. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 13 septembrie 2019, in jurul orei 23,30, Poliția Orașului Campeni a fost sesizata de catre o femeie din Bistra, cu privire la faptul ca, in aceeași zi, fiul sau, in varsta de 15 ani, a plecat de acasa și nu a mai revenit. Semnalmentele minorului BALEA DANUȚ IOAN sunt urmatoarele: inalțime 1,65 m, greutate 45 de kg, par negru, tuns scurt,…