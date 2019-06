Stiri pe aceeasi tema

- În urmatoarele ore, Partidul Democrat din Moldova va anunța deblocarea instituțiilor de stat, au declarat surse anonime din cadrul formațiunii politice pentru publicația rusa Kommersant, scrie Agora.md.Ziarul rus afirma ca situația s-a schimbat dupa ce ambasadorul SUA în R. Moldova…

- Presedintele rus intra in forta in iuresul luptelor pentru putere de la Chisinau si da asigurari ca Moscova il va sprijini pe Igor Dodon si pe “actualii sai parteneri de coalitie” in lupta impotriva “uzurpatorilor puterii” din R. Moldova. Expert, cum altfel, in sforarii geopolitice, Kremlinul impusca…

- "La Moscova este salutata formarea in Republica Moldova a coalitiei de guvernare si guvernului. Suntem deschisi cooperarii cu organele de conducere alese democratic ale Republicii Moldova pentru restabilirea relatiilor ruso-moldovenesti reciproc avantajoase in diferite domenii, in conformitate cu…

- Evenimentele polticie din ultimele zile din Moldova au fost relatate și de presa internaționala. Postul britanic BBC scrie ca Pavel Filip a dizolvat Parlamentul și a anunțat alegeri anticipate, in timp de Legislativul a declarat acțiunile sale ilegale.

- Președintele moldovean Igor Dodon acuza faptul ca Partidul Democrat aflat la guvernare nu vrea sa predea puterea noii majoritați și cere comunitații internaționale sa indermedieze "procesul de transmitere pașnica a puterii".

- Fondul Monetar Internațional vine cu un mesaj adresat partidelor politice de la Chisinau. Expertii FMI sugereaza ca Banca Nationala din Moldova trebuie sa-si pastreze autonomia si sa nu fie implicata in jocuri politice.

- Prima reactie consemnata de agentiile de presa internationale la rasturnarea de la putere a presedintelui sudanez Omar al-Bashir s-a produs joi la Moscova. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Xinhua, a facut apel la toate fortele politice din Sudan sa restabileasca ordinea in…

- Jurnalistii de la Sinopsis au realizat o analiza despre programul Guvernului de la Chisinau privind dobandirea cetateniei moldovenesti prin investitie. Potrivit publicatiei, expertii avetizeaza asupra opacitatii unor astfel de afaceri cu „vize de aur” si a faptului ca se poate da liber criminalitatii…