Stiri pe aceeasi tema

- Politicienii nu se mai pot preface ca nu inteleg semnalele repetate din partea romanilor, iar faptul ca oamenii de afaceri percep ca, in ultimul an, coruptia a crescut trebuie sa fie un semnal de alarma, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis la Gala Topului National al Firmelor, editia a…

- Klaus Iohannis a participat la Gala Topului National al Firmelor, acolo unde a lansat noi atacuri la adresa Guvernului. Președintele acuza executivul condus de Viorica Dancila ca ”pompoasa creștere economica de 5,5%” e de doar 4%, iar deficitul a explodat fața de anul 2017.”Evoluția economiei…

- Sergiu Bilcea, președintele PNL Municipal Arad, acuza faptul ca „Guvernul Dragnea – Dancila nu este preocupat sa guverneze, nu este preocupat de decizii care sa ajute economia, educatia, sanatatea. Singura preocupare este pastrarea puterii politice in interiorul PSD, care permite confiscarea institutiilor…

- Operatorii de telefonie mobila din Romania vor investi in total circa 500 milioane euro pentru dezvoltarea infrastructurii 5G in urmatorii ani, in conditiile in care tehnologia 5G va revolutiona businessul telecom precum si cel al companiilor, fiindca va permite conectarea la diferite obiecte cu inteligenta…

- Informație de ultima ora.Premieru Romaniei a fost convocat de urgenta la Palatul Cotroceni. Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, i-a transmis miercuri, 5 septembrie a.c., o scrisoare Prim-ministrului Romaniei, doamna Vasilica -Viorica Dancila, prin care o invita pentru consultari,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, in debutul sedintei de Guvern de miercuri, ca in ceea ce priveste recolta de vara, Romania a obtinut, pentru prima data, peste 10,2 milioane de tone de grau, ca urmare a masurilor de sprijin acordate la timp agricultorilor. „Masurile de sprijin acordate la timp…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca, pornind de la evenimentele din 10 august, a vazut un asalt impotriva unor institutii ale statului, prima tinta fiind Jandarmeria. Ea i-a acuzat pe cei care nu au reusit sa castige puterea in urma alegerilor ca vor sa o preia…