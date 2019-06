Klaus Iohannis, consultări cu PNL, USR şi UDMR Aceste consultari vor incepe la ora 12,00 cu delegatia PNL, de la ora 14,00 fiind programate cele cu delegatia USR si de la 15,00 cu delegatia UDMR. Consultarile vor continua miercuri cu reprezentantii PMP, de la ora 11,00, ALDE - ora 12,00, grupului parlamentar PRO Europa - ora 13,00, grupului parlamentar al minoritatilor nationale - ora 14,00 si Partidului Social Democrat, de la ora 15,00. Initial, consultarile cu PSD erau programate pentru marti, insa la solicitarea premierului Viorica Dancila au fost reprogramate pentru miercuri.



