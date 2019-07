Justiţia din Gibraltar prelungeşte cu 14 zile sechestrul asupra petrolierului iranian Petrolierul ''Grace 1'', suspectat ca transporta petrol catre Siria incalcand astfel sanctiunile internationale impotriva acestei tari, a fost oprit joi in largul Gibraltarului, potrivit autoritatilor spaniole operatiunea fiind executata de catre britanici in urma unei solicitari a Statelor Unite. Conform legislatiei aplicabile in Gibraltar, nava nu putea fi retinuta mai mult de 72 de ore, orice prelungire a sechestrului necesitand o decizie a justitiei. Echipajul petrolierului este interogat de catre autoritatile locale. Iranul, care l-a convocat joi pe ambasadorul britanic la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

