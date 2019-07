Stiri pe aceeasi tema

- ”Exista riscuri semnificative in eventualitatea lipsei unui acord. Cand sunt schimbari majore, este bine intotdeauna sa fie o perioada de tranzitie”, a declarat Mark Carney, citat de revista The Economist si de agentia Reuters, potrivit Mediafax. Consiliul European a decis amanarea iesirii…

- Boris Johnson va propune Uniunii Europene un acord privind comertul liber post-Brexit și ieșirea Mari Britanii din UE pe 31 octombrie fara un acord daca acesta va fi respins. "Ceea ce a spus Boris a fost clar: Nu vom negocia din nou", a declarat Iain Duncan Smith, șeful de campanie a lui Boris Johnson.…

- Șansele ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana fara un acord la finalul lunii octombrie sunt de „unu la un milion”, a declarat miercuri Boris Johnson, candidat pentru funcția de prim-ministru al Marii Britanii, citat de Reuters, scrie Mediafax. Boris Johnson, favorit pentru…

- Viitorul prim-ministru al Marii Britanii trebuie sa fie o persoana „de încredere”, pentru a evita declanșarea de alegeri generale și a opririi procesului de Brexit, a declarat Jeremy Hunt, candidat pentru funcția de premier al Marii Britanii, citat de BBC. Jeremy Hunt, care ocupa…

- Raab a respins criticile aduse acestei masuri de catre alți membri ai Partidului Conservator. Dominic Raab, care este susținut de ramura pro-Brexit a Partidului Conservator, a refuzat sa respinga aceasta masura, in eventualitatea in care parlamentarii britanici vor dori sa opreasca un Brexit fara…

- Noul premier britanic va trebui sa încerce sa gaseasca o soluție la problema frontierei irlandeze dupa ce Marea Britanie parasește Blocul Comunitar, a declarat Michel Barnier, negociatorul-șef al Uniunii Europene, dupa ce Theresa May a demisionat în mod oficial de la șefia conservatorilor,…

- Formatiunea politica de guvernamant a Marii Britanii, Partidul Conservator, va alege un succesor al premierului Theresa May in saptamana care va incepe pe 22 iulie, au informat oficialii britanici marti. In prima etapa, membrii din Parlament ai partidului vor alege din cei 11 conservatori,…

