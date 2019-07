Jeremy Corbyn contesta alegerea lui Boris Johnson prim-ministru si cere alegeri anticipate Jeremy Corbyn, liderul opozitiei laburiste din Marea Britanie, a contestat, marti, modul in care Boris Johnson a fost ales prim-ministru, cerand organizarea unui scrutin parlamentar anticipat.



"Boris Johnson a obtinut sustinerea a mai putin de 100.000 de membri nereprezentativi ai Partidului Conservator prin promisiunea de reducere a impozitelor pentru cei bogati, prezentandu-se drept prietenul bancherilor si pledand pentru un Brexit fara acord care va avea efecte negative grave. Brexitul fara acord promovat de Johnson ar insemna pierderea locurilor de munca, preturi mai mari in magazine… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

