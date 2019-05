Japonia prezintă măsuri de reducere a poluării cu plastic a oceanelor, înainte de summitul G20 de luna viitoare Japonia a dezvaluit vineri un program de reducere a deseurilor din plastic care polueaza oceanele, o chestiune pe care autoritatile nipone doresc sa o discute in cadrul summitului G20 ce va avea loc la Osaka luna viitoare, informeaza AFP.



Guvernul de la Tokyo doreste sa se prezinte ca un campion al acestei cauze si ar trebui, potrivit presei nipone, sa incerce sa obtina un acord international cu ocazia reuniunii sefilor de state si de guverne din acest grup al tarilor industrializate si cu economii emergente, ce va avea loc la Osaka in perioada 28-30 iunie.



"Deseurile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

