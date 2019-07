Japonia îşi mobilizează avioanele militare pentru a intercepta aeronave ale Chinei şi Rusiei Japonia, la fel ca Coreea de Sud, a identificat doua bombardiere chineze H-5 si doua bombardiere ruse TU-95 zburand deasupra stramtorii dintre cele doua tari. In plus, a existat un avion de monitorizare al Rusiei asupra caruia Coreea de Sud a tras focuri de avertizare dupa ce acesta s-a apropiat de insula Dokdo, cum este cunoscuta in Coreea de Sud sau Takeshima in Japonia. Japonia mobilizeaza in mod regulat avioane militare pentru a intercepta aeronave ale Rusiei si Chinei care zboara aproape de teritoriul sau, 999 de astfel de interceptari avand loc in ultimele 12 luni pana pe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion rus a inalcat spatiul aerian sud-coreean in doua randuri marti dimineaa, ceea ce a determinat Fortele aeriane sud-coreene sa desfasoare avioane de vanatoare, care au tras focuri de avertisment, a declarat pentru AFP un reprezentant al Statului Major interarme.Este prima oara cand…

- Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), organism independent de monitorizare, a anuntat luni ca avioane rusesti au bombardat o piata publica din centrul orasului Maaret al-Numaan din provincia siriana Idlib (nord-vestul tarii), provocand cel putin 23 de morti si cel putin 60 de raniti,…

- Armata rusa a negat efectuarea vreunui atac aerian luni asupra unei piete aglomerate din Idlib.Fortele aeriene ale Rusiei "nu au efectuat nicio astfel de misiune in aceasta parte a Republicii Arabe Siriene", a mentionat Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat transmis prin email agentiei…

- Armata rusa urmeaza sa elaboreze un nou concept de razboi. Despre acest lucru a declarat Serghei Șoigu, ministrul Apararii de la Moscova, la deschiderea unei conferințe pe teme teoretice și practice cu participarea inalților responsabili ai forțelor armate ruse.

- Rusia va lua in considerare in planificarea apararii sale de desfasurarea unui contingent consolidat al fortelor armate ale SUA in Polonia, mentioneaza Ministerul de Externe de la Moscova intr-un comunicat, citat de agentia de presa oficiala TASS. 'Regretam decizia Washingtonului si…

- Potrivit unor oficiali americani din domeniul securitații, este posibil ca Rusia sa încalce Tratatul Privind Interzicerea Totala a Testelor Nucleare, deși l-a ratificat în 2008, transmite BBC News. Generalul-locotenent Robert Ashley, directorul Agenției de Informații a Apararii,…

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, a declarat vineri ca forțele guvernamentale siriene încalca un acord de încetare a focului în provincia siriana Idlib, negociat cu Rusia, potrivit Euronews citat de Mediafax.Rusia sprijina forțele loiale președintelui Bashar al-Assad, în…

- Rusia sprijina forțele loiale președintelui Bashar al-Assad, in timp ce Turcia a oferit asistența unor grupari rebele de-a lungul celor opt ani de razboi civil in Siria, insa Ankara și Moscova au cooperat pentru incetarea conflictului in zona de nord-vest a țarii. In ultimele saptamani, insa, violențele…