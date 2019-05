Stiri pe aceeasi tema

- IGSU, interventie de urgenta in 26 de judete, printre care și Argeșul. Gospodarii inundate, drumuri afectate. In perioada 6 – 7 mai 2019, in contextul fenomenelor de vreme rea prognozate pentru aceasta perioada, peste 3.900 de pompieri militari din 26 județe au intervenit in sprijinul autoritaților…

- O familie din localitatea Todiresti a fost evacuata de pompieri, dupa ce casa in care locuia a fost inundata in urma precipitatiilor abundente inregistrate in zona. De asemenea, potrivit unei informari transmise de Institutia Prefectului Vaslui, in localitatea Huc s-a intervenit pentru…

- Ultimul bilant al ISU Neamt arata ca in judet au fost inundate 91 de curti din 3 localitati ca urmare a ploilor torentiale care au cazut incepand cu dupa amiaza zilei de luni.Potrivit datelor furnizate AGERPRES de biroul de presa al ISU Neamt, au fost inundate 80 de curti din localitatea Solca, 7 curti…

- Foto arhiva Ploile torențiale care au cazut in diverse zone ale județului au afectat trei comune, Bozieni, Ion Creanga și Oniceni. In satul Craiești, din comuna Bozieni, au fost evacuate 2 persoane, la inițiativa primarului. Aici au fost inundate și doua case și patru curți. Cele mai multe curți inundate,…

- Peste 9.000 pasari dintr-o hala de crestere intensiva a puilor de gaina, din localitatea Corbu, au decedat prin intoxicare cu fum in urma unui incendiu care a izbucnit luni dimineata, a informat un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Constanta, potrivit Agerpres. Conform…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta va verifica modul in care Serviciul de Voluntari pentru Situatii de Urgenta (SVSU) al Primariei comunei Ceatalchioi a gestionat, la finele saptamanii trecute, un incendiu in timpul caruia sase gospodarii din satul Patlageanca au fost afectate,…