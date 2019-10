Stiri pe aceeasi tema

- Cei 120 de deputati ai Knessetului, alesi in urma legislativelor din 17 septembrie, au depus juramantul si au facut fotografii la sfarsitul dupa-amiezii la Ierusalim, insa fara prea mare tragere de inima, in conditiile in care tara se afla in continuare intr-o criza politica pe care alegerile nu…

- Partidul Likud al premierului israelian in exercitiu, Benjamin Netanyahu, si formatiunea Kahol Lavan (Albastru-alb) a rivalului sau Benny Gantz s-au acuzat reciproc duminica de blocarea discutiilor privind constituirea unui guvern de uniune, dupa ce alegerile de pe 17 septembrie au rezultat intr-un…

Partidul Likud al premierului israelian în exercitiu, Benjamin Netanyahu, si formatiunea Kahol Lavan (Albastru-alb) a rivalului sau Benny Gantz s-au acuzat reciproc, duminica, de blocarea discutiilor privind constituirea unui guvern de uniune, dupa ce alegerile de pe 17 septembrie au rezultat…

- In viitorul Knesset cu 120 de locuri, Likud va avea 32 de deputati, cu unul mai putin decat partidul centristului Benny Gantz.Jocul aliantelor face insa ca nici Netanyahu, care aduna 55 de sustinatori, si nici Gantz, sprijinit de 54 de deputati, sa nu fie in masura sa formeze un guvern,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, care se lupta pentru supraviețuirea sa politica, a surprins joi întreaga țara propunându-i rivalului sau Benny Gantz sa formeze un guvern de uniune naționala, doua zile dupa ce alegerile legislative nu au reușit sa faca o diferențiere clara între…

- "In urmatoarele zile, vom demara negocieri in vederea alcatuirii unui guvern sionist puternic", a declarat Benjamin Netanyahu, intr-un discurs in plina noapte la Tel Aviv."Vom negocia cu cel mai mare numar de parteneri pentru a evita formarea unui guvern antisionist periculos (...) Nu va…

- Coalitia de centru-stânga Albastru & Alb, condusa de Benjamin Gantz, se claseaza pe primul loc în scrutinul parlamentar anticipat din Israel, fiind urmata partidul Likud (dreapta), al premierului în exercitiu Benjamin Netanyahu, arata sondaje efectuate la iesirea de la urne, potrivit…