Israel: Deschiderea secţiilor de votare pentru alegerile legislative Sectiile de votare s-au deschis la ora locala 07:00 (04:00 GMT) si urmeaza sa se inchida la 22:00 (19:00 GMT) pentru acest scrutin care se anunta sa fie puternic disputat, conform ultimelor sondaje difuzate de canalele de televiziune israeliene.



Aproximativ 6,4 milioane de persoane sunt eligibile sa voteze pentru cei 120 de membri ai Knesset-ului la Ierusalim. Exista 10.700 de sectii de votare in 4.000 de zone din toata tara, noteaza dpa. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

