SUA au interzis joi seara zborurile companiilor aeriene din SUA in zona in care Iranul a doborat o drona militara americana, o lovitura calificata drept o 'greseala uriasa' de catre presedintele Donald Trump, potrivit France Presse. De altfel, presedintele SUA a dat ordin pentru un atac tintit…

Drona americana doborata joi "a incalcat spatiul aerian iranian" a anuntat ministrul de externe de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, care a publicat pe Twitter coordonatele aparatului doborat, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.

Drona americana doborata joi "a incalcat spatiul aerian iranian" a anuntat ministrul de externe de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, care a publicat pe Twitter coordonatele aparatului doborat, informeaza AFP. Drona "a fost atinsa la ora locala 4:05 (miercuri 23:35 GMT), la 25°59'43'' latitudine…

Ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif a acuzat ca drona americana doborata joi de catre forte iraniene a patruns in spatiul aerian iranian si a anuntat ca Teheranul va denunta la ONU aceasta "noua agresiune", relateaza AFP, potrivit news.ro.

Drona 'a fost atinsa la ora locala 4:05 (miercuri 23:35 GMT), la 25°59'43'' latitudine nordica si 57°02'25'' longitudine estica, se precizeaza in postarea sefului diplomatiei iraniene. "Am gasit bucati ale dronei americane in apele NOASTRE teritoriale, in locul in care a fost doborata", a…

Emiratele Arabe Unite (EAU), Arabia Saudita si Norvegia le vor prezenta joi membrilor Consiliului de Securitate al ONU rezultatele unei anchete comune asupra sabotarii la 12 mai a unor nave la intrarea in Golful Persic, au informat surse diplomatice, relateaza AFP. Statele Unite au acuzat Iranul ca…

Hezbollah a declarat, vineri, ca un razboi regional între Washington și Teheran a devenit puțin probabil întrucât Statele Unite știu ca ar plati un preț greu, relateaza Reuters."Razboiul împotriva Iranului nu se va opri la granițele Iranului. Întreaga regiune va…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat Iranul cu distrugerea, in cazul unui atac vizand interese americane, in contextul in care relatiile intre Teheran si Washington sunt extrem de tensionate de la reimpunerea sanctiunilor economice americane Republicii islamice, in noiembrie, relateaza…