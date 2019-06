Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta lanseaza o ipoteza interesanta în contextul în care Klaus Iohannis este unul dintre numele vehiculate la Bruxelles pentru preluarea funcției de șef al Consiliului European, post deținut azi de Donald Tusk.

- ”E un inceput. Cred ca și președintele Klaus Iohannis merita o șansa, ca sa spun așa. Dansul lanseaza inițiativa pe care putem deja sa o numim Pactul European. Despre asta este vorba. Trebuie sa definim ce inseamna Romania europeana. Cred ca este lucrul esențial. Intr-o Romanie europeana, procurorul…

- Klaus Iohannis participa marti la reuniunea informala a șefilor de Stat sau de Guvern din Uniunea Europeana. Presedintele a declarat, inainte de discutii, ca PPE isi metine propunerea pentru sefia Comisiei Europene, iar o viitoare majoritate in Parlamentul European nu va putea fi facuta fara PPE."Avem…

- "Acum doi ani am fost la un summit informal, cam cum a fost cel de la Sibiu, la Bratislava, oras frumos si ala. Si dupa summit un grup de jurnalisti au inceput sa interogheze. Intrebarea pentru mine a fost cum vad viitorul Europei. Am spus ca sunt pro-european declarat si convins. Am ramas foarte…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, la Cluj, ca va avea o noua discutie cu presedintele Klaus Iohannis pe tema numirii unui ambasador in Israel, amintind ca tara noastra nu are ambasador nici in Canada, nici la Bruxelles. "Normal ar fi sa avem ambasador si in Canada, pentru ca stiti…

- Intrebat daca va profita Klaus Iohannis de Summitul UE de la Sibiu pentru a-și face imagine sau chiar este o chestiune care ține strict de asigurarea președinției rotative a Consiliului UE de catre Romania, Bogdan Chirieac susține ca acest tip de eveniment te poate ajuta in campania de imagine, insa…

- Traian Basescu s-a declarat sceptic cu privire la șansele Laurei Kovesi de a ajunge procuror șef european, afirmând ca, în cei zece ani cât a fost membru în Consiliul European, au fost doar doua cazuri din câteva sute la mediere și ca e greu pentru PE sa câștige în…

- Ludovic Orban se bazeaza și pe discuțiile pe care le-a avut cu președintele Klaus Iohannis, care le cerea sa faca tot posibilul sa obțina cel mai bun scor electoral la alegerile europarlamentare. Despre aceste calcule de culise privind o posibila rasturnare a Guvernului dupa europarlamentare, a vorbit…