Invatatoare din Brasov condamnata la inchisoare pentru ca a jignit elevii

- Invatatoarea Eugenia Dobrescu, de la Scoala nr. 4 din Brasov, a fost condamnata la 8 luni de inchisoare cu amanarea executarii pedepsei pe o perioada de supraveghere de doi ani si daune morale de pana la 3.000 de lei fiecarui copil pentru „purtare abuziva”.

- O noua provocare la Școala Gimnaziala ʺVasile Cirlovaʺ ! De multe ori am auzit expresia “vorbește chinezește”, deducand ca Post-ul Elevii de la Carlova au invațat cuvinte și expresii in limba chineza, intr-un parteneriat cu Institutul Confucius apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In februarie 2015, 4 cunoscuti membri ai unui periculos clan de interlopi din Barlad, Vasilica Dura, Costel Dura, Ciprian Romeo Lupu si Alexandru Calin, au provocat un imens scandal intr-un club din oras. Ei au lovit mai multe persoane cu arme albe, inclusiv cutite, si, pentru a impiedica victimele…

- UPDATE ora 10:30 – Scoala gimnaziala din localitatea ieseana Lunca Cetatuii, comuna Ciurea, a fost mistuita de flacari, noaptea trecuta. Peste 40 de pompieri au intervenit cu sase autospeciale pentru a stinge incendiul care a distrus mai bine de 1000 de metri patrati din acoperis. Potrivit primarului…

- O situația incredibila a avut loc ieri in fața blocului unde locuiesc doi elevi de la Școala gimnaziala nr. 3 din Brașov, unde o femeie a incercat sa-și ia cu forța copiii acasa din mașina cu care matușa lor ii adusese la școala. Minorii locuiesc cu tatal, aceasta fiind dorința lor, deși mama a caștigat…

