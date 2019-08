Stiri pe aceeasi tema

- (26.08.2019 ora 11:40) Cel putin sapte persoane, printre care doi copii, au murit duminica dupa ce un elicopter si un avion de mici dimensiuni s-au ciocnit in insula spaniola Mallorca, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.(25.08.

- Peste 270 de persoane au murit luna aceasta in India in urma inundațiilor și alunecarilor de teren, in timp ce peste un milion de oameni au fost evacuați, iar mii de case au fost inundate in șase state, au anunțat miercuri autoritațile, dupa doua saptamani de ploi musonice, potrivit Reuters, scrie…

- Cel puțin 16 persoane au murit și alte 140.000 au fost evacuate in statul Maharashtra, din vestul Indiei, dupa ce ploile torențiale din ultimele zile au provocat inundații masive, informeaza Reuters potrivit mediafax.Inundațiile s-au produs in condițiile in care in anumite regiuni ale statului…

- Un batran sud-coreean a murit vineri dupa ce s-a autoincendiat in fata Ambasadei Japoniei din Seul, dupa o disputa diplomatica intre cele doua state privind compensatiile pentru victimele supuse la munca fortata in timpul razboiului. Conflictul ar fi izbucnit din cauza restrictiei privind…

- Romanii au murit dupa ce acoperisul unui restaurant din Nea Plagia (regiunea Halkidiki) s-a prabusit ca urmare a fenomenelor meteo extreme (vant foarte puternic, ploaie si grindina) care au afectat miercuri seara nordul Greciei, informeaza Reuters. Doi cetateni cehi in varsta au fost ucisi…

- Autoritatile japoneze au ordonat miercuri evacuarea a aproximativ 800.000 de persoane din insula Kyushu ca urmare a ploilor puternice din ultimele zile si a inundatiilor, care risca sa produca alunecari de teren, potrivit Reuters. Anumite portiuni sudice ale insulei Kyushu au inregistrat 1.000 de milimetri…

- Autoritatile nipone au dispusevacuarea a aproape 800.000 de persoane de pe insula sudica Kyushu in urma unor ploi torentiale care ar putea declansa inundatii si alunecari de teren, informeaza Reuters potrivit Agerpres.Meteorologii se asteapta ca ploile sa continue pana joi la pranz. Ordine…

- In decurs de 7 zile, șase persoane, inclusiv trei copii, si-au pierdut viata dupa ce au fost loviti de fulgere in sudul Nepalului, țara afectata de ploile musonice, informeaza dpa. Cele șase victime sunt trei barbati care au fost loviți fatal de fulgere in timp ce lucrau la fermele lor din districtul…