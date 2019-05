Stiri pe aceeasi tema

- Pe 26 mai 2019 romanii sunt chemați la vot sa iși aleaga reprezentanții in Parlamentul European. Ei pot pune ștampila pe liste comune de partid, unde alegi la pachet atat pe cei buni, cat și pe cei rai sau pot alege un candidat independent . George Simion este unul dintre ei. Unii poate ați auzit […]…

- Pro Romania considera ca este important ca in aceste zile premergatoare votului din 26 mai sa vorbim despre importanța acestui vot. Toți candidații Pro Romania pentru Parlamentul European, in frunte cu Victor Ponta, președintele partidului, și comisarul european Corina Crețu, sunt conștienți ca votul…

- Comisarul european Corina Cretu, candidatul Pro Romania la alegerile pentru Parlamentul European, a afirmat, sambata, in cadrul unei intalniri cu locuitorii din Sighisoara, ca luptele politice au stagnat dezvoltarea acestui oras, pe a carui Cetate Medievala o considera a fi o comoara. "Am avut, astazi…

- V. S. “Lista candidaților Pro Romania la alegerile europarlamentare din 26 mai include pe locuri eligibile trei foști premieri și un comisar european, ceea ce demonstreaza ca mergem in fața electoratului cu o echipa de oameni care știu sa promoveze interesele Romaniei in Parlamentul European și in fața…

- Social-democratul Robert Negoita, primarul Sectorului 3, a declarat marti ca prezenta la o conferinta de presa comuna cu Corina Cretu, candidatul Pro Romania la alegerile europarlamentare, nu are conotatii politice, ci numai administrative si a admis ca "un fost comisar poate sa ajute Romania din…

- PSD Hunedoara mai primește o lovitura. Un deputat ales pe listele formațiunii politice a ales sa i se alature lui Victor Ponta. Sorin Marica, deputat, a plecat la Pro Romania. Marica susține ca s-a alaturat formațiunii politice conduse de fostul premier Victor Ponta pentru a “apara valorile social-democrate…

- Deputatul Petru-Sorin MARICA a semnat adeziunea la PRO Romania "din dorința de a apara valorile social-democrate autentice, inclusiv la nivel legislativ, și de a se implica activ pentru promovarea unei echipe puternice care sa reprezinte cu cinste Romania in Parlamentul European, in urma alegerilor…

- Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, va deschide lista pentru alegerile europarlamentare a partidului Pro Romania, a anuntat luni, la Fagaras, liderul formatiunii, Victor Ponta. Pana acum, Victor Ponta anunțase ca el va fi cel care va deschide lista partidului la scrutinul…