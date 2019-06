Stiri pe aceeasi tema

- O ”paruiala” intre mama și fiica a izbucnit, duminica, intr-un bloc din Alba Iulia. Scandalul s-a incins atat de tare incat nici macar concubinul mamei, prezent la disputa, nu a avut curaj sa le desparta și a chemat in ajutor jandarmii. ”Concubinul unei doamne a solicitat intervenția forțelor de ordine...…

- Concubinul unei femei din Alba Iulia a solicitat sambata intervenția forțelor de ordine pentru a calma disputa iscata intre aceasta și fiica ei. Cum s-a incheiat o discuție mai aprinsa intre o mama și fiica acesteia? Prin intervenția jandarmilor. S-a intamplat sambata in jurul orei 14:00, in Alba Iulia…

- Cum s-a incheiat o discuție mai aprinsa intre o mama și fiica acesteia?-prin intervenția jandarmilor. S-a intamplat sambata in jurul orei 14:00, in Alba Iulia cand cele doua femei nu au ținut cont de locatarii din bloc și de faptul ca ora aceea este prevazuta ca fiind ora de odihna. Acestea și-au strigat…

- Un incendiu izbucnit la o locuinta din orasul Mioveni a dat mult de furca pompierilor argeseni. Astfel, doua echipaje cu doua autospeciale cu apa și spuma și un echipaj cu ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Mioveni au intervenit in orașul Mioveni, strada Racovița, pentru stingerea unui incendiu…

- O femeie beata a fost luata de la un bar din comuna vasluiana Pribești, unde facuse un scandal monstruos, și dusa la Spitalul Județean din Vaslui. Acolo, recalcitranta și-a continuat „spectacolul”. Ea n-a vrut sa ramana internata, cum au recomandat medicii, și a inceput scandalul. Și-a smuls branula…

- In aceste imagini pot fi vazuti politisti in civil cu casti, care retin un barbat in mijlocul unei multimi pe bulevardul Montparnasse, in sudul capitalei. Mai multi manifestanti scandeaza "toata lumea detesta politia". Este momentul in care unul dintre politisti introduce bastonul in pantalonii…

- Prefectul Nina Carmen Crisu a declarat marti ca accidentul mortal provocat de un tir marti in municipiul Giurgiu a condus la proteste de strada si a fost nevoie de ajutorul jandarmilor iar Politia judeteana nu a informat Prefectura despre nemultumirea oamenilor, potrivit agerpres.ro.'Astazi…