Interdictie pentru vehiculele de mare tonaj pe DN1 si pe DN 73. Mai multe drumuri nationale sunt acoperite cu zapada

- Iata ultimele informații transmise de INFOTRAFIC despre situația din țara in contextul avertizarilor meteo de Cod Galben și Cod Portocaliu de ninsoare: In judetul Alba, 1803 de gospodarii au ramas fara curent electric, iar 43 posturi de transformare a energiei electrice sunt defecte.…

- Centrul Infotrafic din cadrul IGPR informeaza ca, in jurul orei 22,00, pe drumurile nationale DN1 si DN1A din zona montana a judetului Prahova ninge abundent si s-a format un strat de zapada de 2-3 centimetri, circulandu-se in conditii de iarna, conform Agerpres.De asemenea, in judetul Gorj,…

- Centrul Infotrafic din cadrul IGPR informeaza ca, in jurul orei 22,00, pe drumurile nationale DN1 si DN1A din zona montana a judetului Prahova ninge abundent si s-a format un strat de zapada de 2-3 centimetri, circulandu-se in conditii de iarna. De asemenea, in judetul Gorj, DN67C Transalpina…

- Pe toate drumurile din judetul Tulcea se circula in conditii de iarna dupa ce, in ultimele 12 ore, infrastructura rutiera a fost acoperita de zapada. Prefectul judetului Tulcea, Lucian Furdui, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca utilajele societatilor de deszapezire au actionat in noaptea…

- Traficul pe mai multe artere rutiere din judetele Vrancea si Gorj se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa, anunta Centrul Infotrafic, care reaminteste si ca pe sase drumuri nationale circulatia este inchisa, noteaza news.ro."La aceasta ora ca traficul pe mai multe artere rutiere…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a revenit la valori normale pe DN1, in zona Predeal Comarnic judetul Prahova . Se circula fluent, in ambele sensuri de mers. In schimb, traficul este intens in zona Otopeni, pe sensul catre capitala. De asemenea,…

- Traficul pe mai multe artere rutiere din judetele Brasov, Buzau si Constanta se desfasoara, ingreunat, in conditii de ceata densa, marti dimineata, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul pe mai multe artere rutiere din judetele Brasov, Buzau si Constanta se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa.Pentru a preintampina producerea unor evenimente rutiere nedorite, sfatuim conducatorii auto…

- Circulatia rutiera pe Valea Prahovei, pe sensul catre munte, se desfasoara in coloana, cu o viteza de aproximativ 20 de kilometri la ora, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane, citat de News.ro . Pe DN1, intre Nistoresti si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Prahova, circulatia rutiera pe soseaua de centura a orasului Sinaia DN1 a revenit la normal. Din cauza unei coliziuni dintre doua autoturisme, traficul fusese oprit pe ambele sensuri la km 123 350 de metri. Evenimentul…

- Polițiștii constanțeni au desfașurat o serie de percheziții la perchezitii la persoane banuite de furt calificat prin metoda ,,Împrietenire”. 15 persoane au fost reținute.”La data de 13 decembrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Constanța, cu suportul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi dimineața, un cod galben de ceața in Brașov și in alte șase județe din țara. Atenționarea de tip nowcasting este valabila pana la ora 10. Potrivit meteorologiulor, pana la ora 10.00, județele Brasov, Covasna, Arges, Dambovita, Buzau, Prahova si Gorj…

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, se circula in conditii de ceata pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta (vizibilitate redusa la aproximativ 100 de metri pe tronsonul kilometric 20 – 54), pe DN11 si DN12, in judetul Covasna (vizibilitate redusa, pe alocuri, sub 50 de metri), pe DN73,…

- UPDATE. In accident au fost implicate un TIR, un microbuz de transport persoane si un autoturism. Potrivit ultimelor informatii transmise de ISU Bucuresti-Ilfov, doua din cele trei persoane, respectiv doi barbati, au necesitat transportul la spital si au fost transportate la Spitalul Universitar.…

- UPDATE: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Brasov, circulatia feroviara pe magistrala de cale ferata 300 Brasov - Sighisoara s-a reluat. Traficul fusese oprit la kilometrul feroviar 251+700 de metri, la iesirea din statia Cata catre Rupea, dupa…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca circulatia feroviara pe magistrala de cale ferata 300 Brasov - Sighisoara este oprita total la kilometrul feroviar 251+700 de metri, la iesirea din statia Cata catre Rupea (in judetul Brasov). Restrictia a fost impusa…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane aminteste ca la nivelul tarii exista 6 drumuri nationale inchise, respectiv: 1. DN7C Transfagarașan intre Piscu Negru (judetul Arges) si Balea Cascada (judetul Sibiu), pe tronsonul kilometric 104 – 131, in perioada 01.11.2017 – 30.06.2018,…

- Traficul este restrictionat duminica seara pe DN1 pe prima banda a sensului de mers catre Bucuresti urmare a producerii unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme la kilometrul 99+600 de metri, in localitatea Nistoresti, judetul Prahova. Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Circulația rutiera este oprita duminica pe DN7, in zona zona localitații Draganu, județul Argeș, din cauza unui accident rutier, in care au fost implicate o duba și un tir, o persoana fiind incarcerata, a anunțat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane. Potrivit sursei…

- Ninge abundent pe Drumul National 67 C, Novaci si Ranca, stratul de zapada de pe carosabil avand doi – trei centimetri. Politistii nu permit accesul catre Ranca autovehiculelor care nu sunt echipate de iarna. Centrul Infotrafic anunta ca, vineri seara, in judetul Gorj, ninge abundent pe DN 67 C Novaci…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), Georgian Dragan, a anuntat, joi, ca, s-au format deja coloane de masini pe Drumul National (DN) 1, pe o distanta de 4-5 kilometri, insa masinile nu sunt in stationare. "In aceasta perioada, in fiecare zi vor actiona…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate autostrazi, drumuri nationale sau drumuri judetene cu circulatia intrerupta din cauza vremii nefavorabile. Precizam ca, pana la aceasta ora in judetele aflate sub avertizarea meteorologica…

- Autoritatile monitorizeaza situatia circulatiei pe drumurile din judetele aflate sub atentionare cod portocaliu de ninsori, pana la aceasta ora nefiind sesizate probleme de fluenta a traficului, potrivit Politiei Romane. Politia Romana a transmis, marti dimineata, ca pana la aceasta ora in judetele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate autostrazi, drumuri nationale sau drumuri judetene cu circulatia intrerupta din cauza vremii nefavorabile. Desi exista (in zona montana) artere pe care circulatia rutiera se desfasoara…

- Situația drumurilor, in dimineața zilei de 28 noiembrie. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in dimineața zilei de marți, 28 noiembrie, nu sunt anuntate autostrazi, drumuri nationale sau drumuri judetene cu circulatia intrerupta din cauza vremii nefavorabile.…

- Ceata densa in Bucuresti si 10 judete din Oltenia, Muntenia, Transilvania Arhiva foto: Ionuț Iamandi. Meteorologii avertizeaza ca la aceasta ora este ceata densa în Bucuresti si 10 judete din Oltenia, Muntenia, Transilvania si Moldova, unde au fost instituite avertizari cod galben.…

- Trei utilaje au actionat in ultimele ore pe DN 67 C Transalpina, intre Novaci si Ranca. Drumul este acoperit partial cu zapada tocata. A fost imprastiata, de asemenea, cantitatea de 10 tone de material antiderapant. Sunt obligatorii anvelopele de iarna ...

- Cod galben de ceata in Iasi, Vaslui si Botosani. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atentionare nowcasting de ceata pentru judetele Iasi, Vaslui si Botosani, valabila pana la ora 10.00. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineata, o atentionare nowcasting…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat la primele ore ale dimineții ca nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier. Amintim ca din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, circulatia rutiera este oprita…

- 12 judete se afla, luni dimineata, sub avertizari cod galben de vant puternic, cu intensificari care vor depasi 70 de kilometri la ora. UPDATE: Douasprezece judete se afla, luni dimineata, sub avertizari cod galben de vant puternic, cu intensificari care vor depasi 70 de kilometri la ora, iar zona montana…

- O cisterna incarcata cu peste 20 de tone de soda lichida s-a rasturnat, miercuri, pe Drumul National 1, in judetul Brasov, existand scurgeri. Traficul rutier in dreptul localitatii Codlea a fost oprit, fiind realizat un perimetru de siguranta de 50 de metri. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca traficul rurtier pe DN 1, in judetul Brasov este orpit, dupa ce o cisrtena plina cu soda lichida s-a rasturnat in afara soselei. "Soferul a pierdut controlul volanului intr-o curba si s-a rasturnat in afara partii carosabile,…

- Mai multe persoane sunt ranite intr-un accident in care au fost implicate 5 mașini, pe DN 1! Impactul a avut loc intre localitatile Codlea si Vladeni, din judetul Brasov. Traficul e blocat, dar cele 4 victime sunt conștiente.Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, traficul rutier este intrerupt pe doua drumuri nationale, respectiv: DN67C Transalpina, intre Ranca și Obarșia Lotrului, pe tronsonul kilometric 34 – 59 si DN7C ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul feroviar pe magistrala 300 Ploiesti ndash; Brasov a fost reluat.Traficul feroviar a fost oprit la kilometrul feroviar 106 300 de metri, la intrarea in statia Breaza Nord dinspre Brasov, in judetul Prahova dupa ce…

- Traficul feroviar pe magistrala 300 Ploiești - Brașov a fost reluat miercuri dimineața, informeaza un comunicat al Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR). Marți seara, traficul feroviar a fost oprit la kilometrul feroviar 106+300 de metri, la intrarea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila incepand de luni, ora 18:00, pana marți la ora 12:00, in 21 de județe. Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat, vantul va continua sa prezinte intensificari la munte, unde viteza…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a informat, luni, ca doua drumuri naționale din județul Harghita, respectiv DN12C Gheorghieni - Lacu Roșu și DN13B Praid - Joseni, sunt inchise din cauza condițiilor meteo nefavorabile, potrivit unei cetralizari de la ora 6,45. …

- Traficul rutier este aglomerat, duminica dupa-amiaza, pe DN1, dinspre Brasov catre Valea Prahovei, iar politistii le recomanda soferilor sa foloseasca si ruta alternativa DN1A Sacele - Cheia - Ploiesti, potrivit news.ro.Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca in judetul Brasov, incepand…

- Zece judete din sudul, sud-vestul si centrul tarii se afla, la aceasta ora, sub avertizari cod galben de ninsori si viscol in zonele inalte. In cazul a sapte dintre aceste judete, avertizarile au fost emise de meteorologi inca de dimineata si au fost prelungite pana dupa-amiaza. Astfel, judetele Mehedinti,…

- Judetele Mehedinti, Gorj si Valcea sunt sub avertizare cod galben de vant puternic si ninsoare, in zona de munte, pana la ora 17, avertizarea fiind emisa initial pana la ora 11.00. De asemenea, pana la ora 15.00 se afla sub cod galben emis de Administratia Nationala de Meteorologie judetele…

- Cod galben de vant si ninsori in Brașov alte șapte județe. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata – 28 octombrie, avertizari cod galben de vant pentru șapte judete. UPDATE – ora 10.40: ANM a emis o noua avertizare Cod Galben de vant și ninsori in zonele de munte ale județelor…

- De la ora 18:00 intra in vigoare o noua avertizare meteo de Cod Galben de ploi, valabila pana la ora 23:00. Sunt vizate județele Mehedinți, Gorj, Valcea, Argeș și Dambovița. In intervalul menționat va continua sa ploua in zona Carpaților Meridionali, cea mai mare parte a Olteniei, local in…

- Circulația rutiera pe DN 67C Transalpina va fi inchisa pentru toate categoriile de autovehicule, intre Ranca și Obarșia Lotrului, incepand de luni, ora 18,00, ca urmare a codului portocaliu emis de meteorologi pentru zona de nord a județului Gorj. Potrivit unui comunicat de presa remis luni…

- Pe DN73C, in județele Argeș si Valcea, din cauza unor alunecari de teren, pe tronsonul Curtea de Arges – Burlusi, intre kilometrii 46 și 56, este restrictionata circulatia autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 12,5 tone, iar pe tronsonul Burlusi – Piatra, intre kilometrii 56 si…