Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care au fost infectate cu virusul West Nile de la inceputul perioadei de raportari (3 iunie) a ajuns la sapte, potrivit unei informari publicate pe site-ul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Numarul persoanelor care au fost infectate cu virusul West Nile de la începutul perioadei de raportari (3 iunie) a ajuns la sapte, potrivit unei informari publicate pe site-ul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului

- Numarul persoanelor care au fost infectate cu virusul West Nile de la inceputul perioadei de raportari (3 iunie) a ajuns la sapte, potrivit unei informari publicate pe site-ul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.…

- Numarul total al cazurilor de infectie cu virusul West Nile semnalate in acest sezon a ajuns la patru, acestea fiind in judetele Galati, Calarasi, Tulcea si in municipiul Bucuresti. Una dintre persoanele infectate a murit, relateaza news.roPotrivit Centrului National de Supraveghere si Control…

- ALERTA… Primul caz de infectie cu virusul West Nile a fost confirmat in acest sezon, in perioada 3 iunie – 18 iulie, fiind vorba despre un barbat in varsta de peste 80 de ani, din judetul Galati. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in sezonul 2019,…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a anuntat primul caz de infectie cu virusul West Nile din acest sezon. Boala se transmite prin intepatura de tantar si poate fi mortala in unele cazuri.

- La Galați a fost confirmat primul caz de infecție cu virusul West Nile din acest sezon, la un octogenar. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, in perioada 3 iunie – 18 iulie a fost inregistrat un caz de infectie cu virusul West Nile. Cazul confirmat joi a fost…

- Primul caz de infectie cu virusul West Nile a fost confirmat in acest sezon, in perioada 3 iunie - 18 iulie, fiind vorba despre un barbat in varsta de peste 80 de ani, din judetul Galati, informeaza news.ro.Citește și: Gabriela Firea a luat decizia: Voi candida Potrivit Centrului National…