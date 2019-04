Stiri pe aceeasi tema

- Peste 320 de persoane au fost ucise duminica in Sri Lanka, intr-o serie de atentate sinucigase, atribuite de catre autoritati unei grupari radicale islamiste locale si revendicate de gruparea Statul Islamic (SI), la hoteluri de lux si biserici in care se oficiau slujba de Paste, relateaza AFP, care…

- Bilantul atentatelor de duminica din Sri Lanka a ajuns marti la 310 morti, dupa ce mai multi raniti au decedat din cauza ranilor, a anuntat politia locala, care a efectuat noi arestari, potrivit AFP.Autoritatile au retinut pana in acest moment 40 de persoane in ancheta asupra acestor atacuri atribuite…

- Bilantul atentatelor de duminica din Sri Lanka a ajuns marti la 310 morti, dupa ce mai multi raniti au decedat din cauza ranilor, a anuntat politia locala, care a efectuat noi arestari, potrivit AFP. Autoritatile au retinut pana in acest moment 40 de persoane in ancheta asupra acestor atacuri atribuite…

- Gruparea islamista locala National Thowheeth Jama'ath (NTJ), invinuita de autoritatile din Sri Lanka pentru sangeroasele atacuri de duminica, nu s-a mai facut remarcata anterior decat prin deteriorarea unor statui budiste, acum cateva luni. Or, trecerea de la subminarea calugarilor budisti la atacuri…

- ”87 de detonatoare au fost decoperite in autogara Bastian Mawatha din Pettah”, au anuntat fortele de ordine intr-un comunicat.Acest cartier se afla la jumatatea drumului intre hoteluri de lux de pe faleza si Biserica Sf. Anton, unde au fost comise atacuri in duminica Pastelui, la Colombo.…

- Autoritațile din Sri Lanka au fost avertizate cu doua saptamâni înaintea atacurilor din timpul Paștelui Catolic și aveau numele suspecților, a declarat purtatorul de cuvânt al guvernului Rajitha Senaratne, citat de Guardian.”Pe 14 aprilie, cu 14 zile înaintea incidentelor,…

- Celula de criza la MAE dupa atentatele din Sri Lanka Sri Lankan security personnel and police investigators look through debris outside Zion Church following an explosion in Batticaloa in eastern Sri Lanka on April 21, 2019. A series of eight devastating bomb blasts ripped through high-end hotels and…

- Autoritatile din statul Sri Lanka anunta cel putin 137 de morti si sute de raniti in urma unor explozii la biserici si hoteluri din tara. Cel putin 6 explozii au fost confirmate, fiind vorba de trei biserici in Kochchikade, Negombo si Batticaloa. La lacasele de cult avea loc slujba de Paste.In Colombo…