Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de aproximativ 40 de ani a murit, joi seara, iar mama ei este in stare critica, intoxicata cu fum, dupa ce apartamentul in care cele doua traiau, in localitatea Sarata Monteoru, judetul Buzau, a fost cuprins de un incendiu de proportii, informeaza Romania TV. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Pompierii din Buzau și Pietroasele au fost solicitați in aceasta seara la Sarata Monteoru sa intervina pentru stingerea unui incendiu de apartament. O femeie de 40 de ani a murit carbonizata in camera cuprinsa de flacari iar mama ei, de 70 de ani, care era intr-o alta incapere, s-a intoxicat cu fum.…

- O femeie de 83 de ani din comuna ialomiteana Adancata a murit, marti, la spital, dupa ce a fost gasita pe strada, acoperita cu zapada. Necropsia urmeaza sa stabileasca daca decesul a survenit din cauza frigului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Iasi, circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava ndash; Bucuresti, din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti.Potrivit Politiei Romane, trenul IR1752 a lovit un autoturism,…

- Politistii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier petrecut pe bulevardul 1 Mai din municipiul Constanta, in urma caruia trei persoane au fost ranite, printre care si un copil. La fata locului au ajuns si mai multe echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta, care au inceput…

- Femeia de 57 de ani care a murit la Spitalul Județean Satu Mare din cauza complicațiilor survenite in urma gripei a fost diagnosticata cu mai multe boli, fiind internata in data de 13 februarie pe Secția de Terapie Intensiva. Prezența virusului gripal de tip B a fost confirmata de Institutul Cantacuzino…

- Durere de nedescris in familia lui David, tanarul de 22 de ani din Buzau care a murit la cateva saptamani dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier grav. Iubita lui este in stare de soc.

- Caterina Radion, o romanca in varsta de 62 de ani, se afla la bordul unei masini Lancia Ypsilon alaturi de un batran italian de 96 de ani, Pietro Trogolo, care conducea automobilul cand a avut loc tragicul accident, in aceasta dimineata, potrivit rotalianul.roCei doi se aflau pe strada provinciala 53,…

- La Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iasi s-a inregistrat al doilea deces din cauza gripei, dupa ce 12 pacienti internati au fost diagnosticati cu aceasta boala. Sursa de imbolnavire a fost un apartinator care a venit in vizita la un bolnav. Un barbat internat la Spitalul de Boli Infectioase…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza, sambata, prin Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, ca o femeie in varsta de 60 de ani, din municipiul Galati, a murit confirmata cu virus gripal tip B, avand conditii medicale preexistente si nevaccinata antigripal.…

- O femeie in varsta de 78 de ani, din Capitala, a murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand la 17 de la inceputul sezonului rece, potrivit Institutului National de Sanatate Publica.

- Mai multe animale au murit si zeci de tone de furaje au ars intr-un incendiu care a avut loc, in noaptea de luni spre marti, in localitatea Victoria din comuna Stauceni, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, incendiul…

- O femeie insarcinata, care mai avea doar puțin pana urma sa-și nasca copilul, și-a pierdut viața dupa ce a fost mușcata de un șarpe uriaș chiar in curtea casei sale. Femeia avea doar 27 de ani și era din Australia. Medicii au fost imediat la fața locului pentru a o salva, insa nu au…

- Veste trista de la Iasi, unde o femeie a murit luni seara! Ea era internata sa terapie intensive la Institutul Regional de Oncologie, pentru aplazie madulara. Fusese diagnosticata, insa, si cu virusul gripal AH1N1.A

- Un barbat in varsta de 48 de ani a fost adus in stare critica la Spitalul Clinic Județean de Urgența Constanța dupa ce a suferit un accident de munc Înca un accident de munca a avut loc în Portul Constanța. Echipajele de intervenție au fost solicitate în aceasta dimineața…

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de tramvai. Accidentul a avut loc pe Șoseaua Pantelimon din Capitala. Pompierii au gasit victima inconștienta și au acționat pentru descarcerarea acesteia. O femeie in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de tramvai. Accidentul…

- O femeie a fost injunghiata in fata unei gradinite din sectorul 3 al Capitalei. Potrivit informatii, la scurt timp de la incident, barbatul care a atacat o pe femeie ar fi incercat sa se sinucida.Un echipaj al politiei s a deplasat la fata locului. ...

- Incendiu puternic intr-un bloc de locuințe din Botoșani, marți seara. Doua persoane au fost transportate de urgența la spital. De asemenea, cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar peste 30 de oameni, printre care si patru copii, au fost evacuati de urgența. Incendiul a izbucnit intr-unul dintre…

- Un accident grav a avut loc noaptea treccuta pe un drum judetean din Suceava. Un barbat in varsta de 31 de ani a condus sub influenta alcoolului, a pierdut controlul volanului si s-a izbit cu masina de un stalp, apoi s-a rasturnat.

- Un grav accident a avut loc in localitatea Doroteia. Din cauza vitezei prea mari, soferul unei masini a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara carosabilului. O femeie a murit, iar sotul ei a fost ranit. Potrivit Romania TV, la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje ale…

- O femeie în vârsta de 87 de ani din judetul Tulcea, imobilizata la pat, a murit, vineri noapte, în incendiul care i-a cuprins locuinta. Pompierii au stabilit ca focul a izbucnit din cauza jarului cazut din soba. Pompierii militari de la Sectia Macin au fost solicitati…

- Inca in accident grav s-a petrecut miercuri seara pe DN 2 Euro 85. Din primele verificari, un biciclist de 42 ani, din Caldarusanca, care se deplasa pe sensul de mers Buzau catre Urziceni, a patruns pe contrasens, moment in care a fost acrosat de un autoturism condus de o femeie de 40 ani, din Suceava.…

- Un biciclist a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit miercuri seara de un autoturism, pe drumul european E85 in dreptul localitații Caldarușanca. Biciclistul a patruns pe contrasens, moment in care a fost acrosat de un autoturism condus de o femeie de 40 ani, din Suceava. Din primele verificari…

- Tragedie fara margini, astazi, in Ploiesti. O femeie in varsta de 79 de ani a fost gasita decedata de catre pompierii ISU Prahova solicitati sa intervina pentru lichidarea unui incendiu. Focul a cuprins apartamentul 24 al blocului 37B situat pe Aleea Catinei din nordul orasului, iar pompierii…

- Pompierii garzii Stoenesti au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, actionand timp de doua ore si jumatate pentru stingerea incendiului, a precizat sursa citata. Potrivit Agerpres, trei persoane se aflau in locuinta in momentul izbucnirii incendiului, respectiv proprietarii…

- Incendiu izbucnit in aceasta seara la o locuința situata pe strada Transilvaniei din municipiul Buzau. Incendiul a fost sesizat de vecini care au vazut flacarile mari ce au cuprins locuința unei femei in varsta de 84 de ani. La fața locului au fost trimise doua autospeciale de stingere de la ISU Buzau.…

- Codul Galben de vant puternic face ca locuitorii municipiului Constanta sa alerteze pompierii pentru orice situatie.Unele dintre ele de a dreptul bizare.Pentru ca nu se putea odihni din cauza unei table care se misca si facea zgomot puternic, probabil, o locatara a unui bloc de pe strada Suceava, din…

- Tragedia a avut loc intr-o localitate din judetul Suceava. Femeia a murit intoxicata cu monoxid de carbon dupa ce in camera ei a izbucnit un incendiu. Localnicii au reusit sa o scoata afara inainte sa ajunga pompierii, insa medicii ajunsi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru viata acesteia.…

- Gripa porcina a facut prima victima. O femeie din Chișinau internata in stare grava la Spitalul Clinic Municipal„Sfintul Arhanghel Mihail” a decedat ieri, la o zi de la internare in secția de reanimare a spitalului, anunța e-sanatate.md. Potrivit sefului Directiei Sanatate a Municipiului Chisinau, Mihai…

- A fost confirmat diagnosticul de rujeola in cazul copilului in varsta de doi ani decedat saptamana trecuta in Sectia de Anestezie Terapie Intensiva (ATI) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava.

- Barbatul lovit de locomotiva a murit la spital. El avea 59 de ani. Va reamintim ca un barbat din județul Buzau a fost lovit de locomotiva unui tren, luni, in jurul orei 16:50, la o distanța de aproape 2 km de Gara Focșani, catre Șoseaua Vrancei. Barbatul a fost transportat la spital. El…

- Accidentul s-a petrecut in noaptea de marți spre miercuri, puțin dupa ora 0.00, scrie monitorulsv.ro. Pompierii militari deplasați la fața locului l-au gasit pe tanarul de la volanul mașinii cu volan pe dreapta incarcerat și inconștient. Citeste si Primarul unei comune din Mehedinti, implicat…

- Jessica Falkholt și sora ei, Annabelle, sunt in stare critica, dupa accidentul care a avut loc marți dimineața și in urma caruia, parinții Lars și Vivian, de 69, respectiv, 60 de ani, au incetat din viața, scrie antena3.ro. Citeste si Tragedie pe A6: O fetita de 4 ani si inca doua persoane…

- Cosmin Ionuț, un tanar de doar 28 de ani din Buzau, a murit aseara in propria locuința. Acesta facea baie cu prietena sa, Andreea P., in varsta de de 21 de ani, cand s-au intoxicat cu gazul scapat de la o butelie. Cand au vazut ca se sufoca cei doi au incercat sa se salveze, insa nu au mai apucat. Au…

- Cosmin Ionuț, un tanar de doar 28 de ani din Buzau, a murit aseara in propria locuința. Acesta facea baie cu prietena sa, Andreea P., in varsta de de 21 de ani, cand s-au intoxicat cu gazul scapat de la o butelie.

- Meteorologii au emis duminica avertizari cod galben de ninsori si vant puternic pentru zonele de munte ale judetelor Mehedinti, Gorj, Valcea, Neamt, Suceava, Bistrita Nasaud, Maramures, Buzau, Prahova, Arges, Dambovita....

- Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta seara la o pensiunea din județul Buzau, satul Valea Lupului. Conform primelor informații, flacarile sunt imense și zeci de pompieri se lupta cu flacarile, alții sunt pe drum pentru a da o mana de ajutor.

- O batrana din Constanta a murit carbonizata, azi-noapte, dupa ce locuința ei a fost cuprinsa de flacari. Fiica victimei a ajuns la spital intoxicata cu fum, dupa ce a incercat sa iși salveze mama. Pompierii cred ca incendiul a pornit de la o tigara.

- Moarte cumplita pentru o femeie de 66 de ani, din Constanța. Femeia a decedat dupa ce casa în care se afla a fost cuprinsa de flacari, iar aceasta nu s-a putut salva din flacari. În locuința se mai afla și mama acesteia. Pompierii au fost solicitați printr-un apel la 112 sa intervina…

- UPDATE 11: 20: Alexandru Romașcu, barbatul care se afla in dreapta șoferului, a fost declarat mort in urma cu puțin timp de personalul de pe ambulanța. Marian Bostan, șoferul autoturismului se afla in stare critica, acesta a suferit mai multe traumatisme cranio-cerebrale. Medicii fac eforturi pentru…

- Un grav accident rutier, petrecut duminica la pranz, a distrus o familie din judetul Bistrita, aflata in vizita in judetul Suceava. Nenorocirea a avut loc in jurul orei 12.00, in timp ce Daniel Ciuriuc, un barbat de 30 de ani din Suceava, aflat la volanul unui microbuz marca Peugeot, care se deplasa…

- O familie din Bistrița-Bargaului a fost implicata duminica intr-un tragic accident rutier petrecut in județul Suceava. In urma impactului mașinii lor cu un microbuz capul familiei și copilașul de 9 ani s-au stins, iar mama celui mic este in stare grava.

- Astazi, un barbat de 34 de ani din Bistrița-Bargaului și fiul sau de 9 ani au murit, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de un microbuz. Accidentul s-a produs in județul Suceava. Soția barbatului se afla la spital, in stare grava.

- O femeie de 89 de ani cu probleme medicale, imobilizata la pat, si un barbat de 69 de ani, din Galati, au murit, vineri, in urma unui incendiu puternic produs la locuinta in care se aflau, cel mai probabil din cauza unei sobe exploatate necorespunzator sau cu defectiuni. Incendiul s-a produs vineri,…

- Un accident cumplit a avut loc in judetul Covasna, dupa ce o masina a intrat in gardul unei case. Impactul s-a produs miercuri seara pe DN13 E, in urma caruia o femeie a decedat, iar alte trei persoane au fost ranite.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dimineata o avertizare meteo de vreme rea pentru cinci judete. Sunt așteptate ninsori intețite de vant, cu viteza la rafala de peste 100 km/h si zapada viscolita. Mare atenție la drum, deoarece vizibilitatea va scadea sub 100 de metri. Avertizarea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, doua atenționari nowcasting de viscol valabile in orele urmatoare in zona de munte a județelor Buzau, Prahova, Argeș, Dambovița și Suceava.

- incendiu acoperis 001 In intervalul 30.11-03.12.2017, pompierii maramureșeni au intervenit la 6 situații de urgența. Vineri, 01.12., pompierii baimareni au intervenit pe strada Europa pentru a lichida un incendiu izbucnit la niște deșeuri menajere. Flacarile au mistuit circa 600 kg de deșeuri menajere.…

- Un grav accident ritier s-a petrecut in noaptea de vineri spre sambata pe DN 2 Euro 85, in dreptul reprezentantei Ford. Din primele verificari efectuate de politisti la fata locului a reiesit ca un autoturism condus de un barbat de 37 ani din Ilfov, ar fi fost acrosat de un alt autoturism in momentul…

- Inca una dintre persoanele surprinse de avalansa din Suceava a fost gasita. Este vorba despre o femeie in stare de inconttienta, fiind efectuate manevre de resuscitare. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, inca una dintre persoanele surprinse de avalansa…