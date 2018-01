Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu intr-o parcare supraetajata din Liverpool, in 2018. Mii de autovehicule au fost distruse in urma unui incendiu ce a izbucnit in noaptea de Anul Nou intr-o parcare din Liverpool, informeaza Mediafax . Incendiul a izbucnit in parcarea Kings Dock, ce are o capacitate totala de 1.600 de locuri,…

- Un incendiu urias izbucnit duminica într-o parcare auto din orasul englezesc Liverpool, în nordul tarii, a distrus sute de vehicule si a provocat evacuarea mai multor cladiri din apropiere, relateaza Reuters. Politia a declarat ca toate masinile aflate în parcarea…

- UPDATE ora 19:00 – Un copil in varsta de trei ani si jumatate care se juca la aragaz a declansat joi incendiul de la New York, soldat cu moartea a 12 persoane, a anuntat vineri comandantul pompierilor locali, Daniel Nigro, relateaza AFP. ‘Am descoperit ca focul s-a declansat intr-o bucatarie de la parter.…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina în jurul orei 21 la Herghelia Mangalia. Incendiul cuprinsese o suprafața de aproximativ cinci sute de metri patrați și toata lumea se temea de ce e mai rau. În miez de iarna, o parte din hrana cailor s-a facut scrum. Directorul Hergheliei din…

- Pompierii satmareni au surprins cateva imagini cu drona de la incendiul de la Moftin. Va reamintim ca un incendiu de proporții a izbucnit in noaptea de duminica, 17 spre luni, 18 decembrie, in jurul orei 01.30, la sonda de gaz din Moftinu Mare. Focul mai arde și la aceasta ora. Din fericire nu au fost…

- Pompierii au inceput joi o actiune de degajare a zonei din jurul sondei de gaze din localitatea satmareana Moftinu Mare, care arde de mai bine de trei zile, fiind comandate scuturi speciale de protectie atat pentru personalul de interventie, cat si pentru autospeciale, a declarat joi, pentru Agerpres,…

- Pompierii vor începe joi o actiune de degajare a zonei din jurul sondei de gaze din localitatea satmareana Moftinu Mare, care arde de mai bine de trei zile, fiind comandate scuturi speciale de protectie atât pentru personalul de interventie, cât si pentru autospeciale, a declarat joi,…

- Incendiul s-a produs in timp ce autobuzul circula in localitatea Sacel. Soferul a observat in timp ce conducea ca a luat foc motorul, a coborat impreuna cu oamenii din autobuz si a chemat pompierii. Pompierii din cea mai localitate, orasul Saliste, au sosit imediat si au stins incendiul.…

- Un puternic incendiu a cuprins o casa de vacanta din localitatea Brebu, judetul Prahova, fiind cuprinsa intreaga locuinta, anexele si un autoturism. Doua persoane care se aflau in interior au reusit sa iasa inainte de generalizarea incendiului, iar peste 30 de pompieri s-au luptat cu focul mai bine…

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Vrancea, Florin Olaru, incendiul a fost anuntat de personalul medical in jurul orei 7.10. Focul se manifesta in camera vestiarelor din cadrul fpitalului, fum dens fiind pe casa scarii si in locul in care ardea. Potrivit lui Olaru, la locul interventie…

- In intervalul 08.12-10.12.2017, pompierii maramureșeni au intervenit la 6 situații de urgența. Vineri, 08.12., pompierii militari din cadrul Garzii de Intervenție Borșa au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o camera aflata la parterul unei locuințe, unde era amenajata o afumatoare.…

- Mobilizare de forțe pe strada Nalbei, din municipiu, dupa ce un incendiu a izbucnit într-un bloc de locuințe. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența, solicitați sa stinga flacarile, au evacuat toți locatarii. Cinci persoane sunt asistate medical la fața locului.…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de marți spre miercuri la o casa din comuna Ighiu. Pompierii din Alba Iulia au fost chemați sa intervina. ”Detașamentul Alba intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din Ighiu”, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Alba.…

- Peste 500 de pompieri au încercat marti sa tina sub control un incendiu urias alimentat de vânt, care s-a soldat deja cu distrugerea a 150 de cladiri si cu evacuarea a circa 27.000 de persoane în California de Sud, informeaza AFP. Incendiul, izbucnit în comitatul…

- Incendiul, izbucnit in comitatul Ventura, aflat la ocean, imediat la nord de Los Angeles, a afectat deja peste 12.500 de hectare de vegetație, potrivit pompierilor locali."Perspectivele de a ține sub control (focul) nu sunt bune", a explicat Mark Lorenzen, șeful departamentului de pompieri…

- Incendiul a fost semnalat intr-un bloc de pe bulevardul Magheru, la etajul 8. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale. O persoana care a suferit rani la maini a fost transportata la Spitalul Universitar.

- Incendiul a izbucnit din cauza unei centrale pe lemne care nu functiona corespunzator. Dupa scurt timp focul a fost de neoprit si s-a extins la celelalte doua locuinte. Oamenii au reusit sa iasa din case in ultimul moment, doar cu ce aveau pe ei. "Incendiul a pornit de la vecinul. La mine…

- UPDATE ORA 16.45 Incendiul care a izbucnit, joi noaptea, la o hala dintr-o localitate din județul Braila, a fost stins vineri, dupa 17 ore de lupta cu focul, flacarile mistuind aproximativ 3.500 mp izolație din plastic, lemn și polistiren, potrivit informațiilor furnizate AGERPRES de purtatorul de…

- Un incendiu a izbucnit joi seara la o casa din localitatea Sancel, județul Alba, pompierii fiind chemați sa intervina. Nu sunt victime. ”Garda Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu la o casa de locuit din localitatea Sancel. Fara victime”, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU)…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta, focul a izbucnit la un magazin de imbracaminte, dar nu s-a manifestat cu flacara deschisa, fiind numai un fum dens. In urma cercetarilor facute de pompieri s-a stabilit ca incendiul a izbucnit…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența au fost solicitați sa intervina de urgența la City Park Mall, acolo unde a izbucnit un incendiu. Din primele informații, se pare ca un magazin de la subsolul mall-ului a luat foc. La fața locului se afla și numeroase echipaje…

- Știri Arad. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” a județului Arad, s-au deplasat de urgența in cartierul Bujac, pentru a stinge un incendiu. Focul a izbucnit...

- Incendiul care a izbucnit, marți seara, la un vagon al unui tren de marfa incarcat cu nitrat de amoniu a fost provocat de scantei care s-au produs la sistemul de franare, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova. * Arafat despre incendiul de la vagonul cu nitrat…

- O pensiune din localitatea brasoveana Moeciu de Sus, în care nu se aflau turisti, a fost cuprinsa de flacari, marti dupa-amiaza. Exista riscul ca focul sa cuprinda pensiuni sau case din apropiere. La incendiu s-au deplasat patru autospeciale de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta,…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, Raluca Vasiloae, patru autospeciale de lucru cu apa și spuma s-au deplasat in cartierul ploieștean Mitica Apostol pentru stingerea unui incendiu care a cuprins acoperișul bisericii din zona. Flacarile…

- Pompierii au reușit sa stinga incendiul izbucnit vineri dimineața la un depozit de electrocasnice din zona Aurel Vlaicu din municipiul reședința, a anunțat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Iași, maiorul Silvia Bolohan. Potrivit sursei citate, depozitul…

- Incendiu la un depozit de electrocasnice din Iași. Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta dimineața, la u ndepozit de electrocasnice din Iași, pe strada Aurel Vlaicu. Arde o construcție pe structura metalica, pe o suprafața de aproximativ 400 mp, iar pompierii intervin cu patru autospeciale de…

- Depozitul unde a izbucnit incendiul are circa 400 de metri patrati, constructia fiind pe structura metalica. "Pompierii intervin cu 4 autospeciale de stingere si alte doua autospeciale utilizate pentru alimentarea cu apa. La fata locului se afla si un echipaj de prim ajutor SMURD, insa pana…

- Pompierii au reusit sa stinga, dupa mai bine de patru ore, incendiul izbucnit la remorcherul „Hercules”, apartinand Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, si incearca sa stabileasca valoarea pagubelor si cauza producerii. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de…

- Alerta din cauza incendiu la o vopsitorie din Brazi, județul Prahova. Pompierii intervin, joi dimineața, dupa flacari uriașe au curpins hala pe o suprafața de aproape o mie de metri patrați. Incendiul a izbucnit inițial la doua utilaje parcate in fața vopsitoriei din Brazi. Mai apoi, focul a cuprins…

- Un apel la numarul unic de urgența 112 anunța noaptea trecuta izbucnirea unui incendiu la o gospodarie din localitatea salajeana Meseșenii de Jos. Incendiul a fost sesizat in jurul orei 2 noaptea, iar spre locul solicitarii au fost trimise echipaje ale Detasamentului de pompieri Zalau si SVSU Crasna.…

- Soferii care se aflau pe soseaua Stefan cel Mare din Capitala in aceasta dimineata au trait socul vietii lor. Din senin, un microbuz a luat foc in mers. Pompierii au sosit de urgenta la fata locului pentru a lichida incendiul. Din primele informatii, nu a existat nicio victima, in microbuz nefiind…

- La numai doua zile de la producerea unui incendiu intr-un depozit, autoritatile din judetul Vaslui incep controale pentru a-i depista pe cei care isi desfasoara activitatea in cladiri care nu au autorizatie pentru securitate la incendiu. Pompierii atrag atentia ca avizele acordate de Inspectotratul…

- Focul a cuprins intreaga locuinta in timp ce oamenii erau plecati la o ruda care se afla pe moarte. Pompierii au ajuns de urgenta dar incendiul s-a manifestat extrem de violent astfel ca nu au mai reusit sa salveze mare lucru. Incendiul se pare ca a fost declansat de o soba defecta. Nenorocirea…

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica dupa-amiaza, la Hotelul Livadia din statiunea Baile Olanesti, judetul Valcea. Aproximativ doua sute de persoane, angajati si turisti, au fost evacuate. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, citați de News.ro , echipajele…

- Pompierii maramureșeni au intervenit la 2 situații de urgența in ultimele 24 de ore. Militarii Pichetului Targu Lapuș au fost solicitați sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o magazie. In urma incendiului au ars circa 50 de metri patrați din construcția din lemn și aproximativ 60…

- Un incendiu a cuprins, luni, acoperișul unei gospodarii din localitatea Bucerdea Granoasa, județul Alba, transmite ISU Alba. Potrivit unei informari trimise, luni seara, de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, incendiul este localizat. ”Garda Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu…

- Pompierii maramureșeni au intervenit la doua situații de urgența in weekendul care tocmai s-a incheiat. Ieri, 08.10., dimineața, pompierii militari din cadrul Garzii de Intervenție Borșa au fost solicitați sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o magazie din localitatea Borșa. Din…

- Un incendiu puternic a izbucnit joi dimineata la un atelier de tamplarie din Rosiorii de Vede. Flacarile de la atelierul de tamplarie s-au manifestat pe o suprafața de circa 500 de metri patrați și s-au extins la acoperișul unei case nelocuite, din apropiere. Conform pompierilor, nu s-au inregistrat…

- Fatada din lemn a restaurantului a ars pe o suprafata de 55 de metri patrati. Pompierii au stabilit ca angajatele au pornit focul la gratar si au intrat in local. Scanteile au iesit pe cos si au atins fatada din lemn. Soferii aflati in trafic au fost cei care au anuntat angajatele ca imobilul…

- Pompierii incearca in aceasta dimineața sa stinga incendiul izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, la rampa temporara de gunoi a municipiului Cluj-Napoca, dupa 11 ore de la inceperea intervenției, flacarile fiind mult reduse. Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Cluj a anunțat miercuri…

- UPDATE ORA 08:47 Pompierii incearca in continuare sa stinga incendiul izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, la rampa temporara de gunoi a municipiului Cluj-Napoca, dupa 11 ore de la inceperea intervenției, flacarile fiind mult reduse. Potrivit purtatorului de cuvânt al Inspectoratului…

- Peste 35 de animale au murit, in noaptea de luni spre marți, intr-un incendiu provocat intenționat de o persoana intr-o gospodarie din localitatea Dacia, județul Satu Mare, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Someș Satu Mare. La fața locului au…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Banat, Elena Megherea, incendiul a pornit de la un tablou de curent. "La fața locului au sosit o autospeciala de stingere cu spuma și 5 subofițeri din cadrul Detașamentului Lugoj. Pana la sosirea pompierilor,…