Încă o LEGE de la PSD care-i loveşte pe români Un proiect de lege semnat de 165 de deputati si senatori PSD, ajuns saptamana trecuta la Senat pentru dezbatere, isi propune sa usureze accesul tinerilor la piata funciara si sa reduca achizitiile de terenuri agricole cu scop speculativ. Initiativa este motivata de faptul ca legea 17/2014, care permite strainilor sa cumpere pamant in Romania, a condus la o triplare a suprafetelor de teren arabil instrainat, scrie capital.ro. Daca in 2014, anul aparitiei legii, s-au vandut circa 59.000 de hectare de pamant, in 2015 suprafata a urcat la circa 173.000 de hectare, iar in 2016 s-au mai vandut alte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- 'In calitatea noastra de intelectuali ai acestei tari, nu dorim sa intram in polemici juridice sterile, ci doar sa va amintim ca presedintele Nicolae Timofti i-a acordat cetatenia lui Traian Basescu datorita lucrurilor exceptionale pe care domnia sa le-a facut in favoarea cetatenilor Republicii Moldova',…

- Ploaia inghetata cuprinde toata Romania. Valul de ger si de precipitatii ne vor da batai de cap si in urmatoarele zile. Avertizarea meteo de precipitatii mixte si polei, ninsori moderate si intensificari ale vantului este in vigoare pana duminica dimineata, la ora 10.00.

- Am urmarit sa transform UPC intr-o companie mai ofensiva pe o piata de telecom extrem de competitiva si am pus accent pe executia strategiei in cei 5 ani in care am fost CEO si director marketing al UPC Romania, a declarat Robert Redeleanu in cadrul unei intalniri cu media inainte de a prelua pozitia…

- Grupurile germane Allianz (care deține in Romania societatea Allianz Țiriac) și Gothaer(care are in Romania firma omonima) negociaza un acord privind activitațile din țara noastra. Surse din piața au aratat, pentru Capital,ca o ințelegere privind preluarea de catre Allianz Țiriac a portofoliului Gothaer…

- Europarlamentarul Daniel Buda a avertizat, in penul Parlamentului European de la Burxelles, ca “Romania risca sa ajunga o țara fara fermieri autohtoni și o imensa piața de desfacere”. Buda a cerut Comisiei Europene sa intervina de urgenta impotriva concurentei neloiale. Daniel Buda a spus ca a discutat,…

- Alina Albert: „Bucureștiul va fi scaldat in sange" „Nu ii cer lui Dumnezeu sa imi arate ce urmeaza, pentru ca sufar de doua ori. Ma rog sa nu imi arate lucruri pe care nu le pot impiedica. Eu sunt doar un mesager, poate un om potrivit la locul potrivit, nimic mai mult decat asta. Orice lucru…

- Olandezii de la Takeaway.com au achizitionat Bgmenu, startup-ul ce opereaza pe piata de comenzi de mancare online si catering din Bulgaria si Romania, unde detin brandul Oliviera. 0 0 0 0 0 0

- Deputatul Cosette Chichirau a explicat jurnalistilor ca initiativa vine sa acopere un gol legislativ privind autorizarea unor astfel de cabinete. 'Cabinetele mobile de stomatologie sunt o solutie care se aplica deja in anumite tari civilizate, spre exemplu SUA, dar si Olanda si Germania. Momentan,…

- Infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei a fost adoptata, miercuri, de Senat. Initiativa apartine parlamentarilor PSD si ALDE. Propunerea legislativa a trecut de Senat cu 66 de voturi „pentru”, 2 abtineri si 18 „impotriva”. Va intra in dezbaterea Camerei Deputatilor,…

- Tendinta de consolidare a sistemului bancar din Romania va continua si in 2018, avand in vedere ca exista in continuare banci care se confrunta cu rate ridicate ale creditelor neperformante, iar in unele dintre aceste cazuri actionarii probabil vor decide sa dezinvesteasca, nu sa faca aport de capital…

- Citeste si: Producatorii de alimente, despre avantajele si dezavantajele productiei de marci private: Isi acopera o buna parte din productie, dar pretul este mic. Marjele se fac din volume Kaufland ataca piata produselor bio si vegetariene cu doua marci proprii Grafice si tabele retail ♦ Marcile…

- Doi lupi filmați cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei amplasata intr-o #padure din Parcul Natural Putna Vrancea din cadrul Regiei Naționale a #Padurilor – #RomsilvaRangerii parcului au montat camera in rezervația naturala Tișița, in zona de protecție integrala a parcului,…

- Imaginile, surprinse cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea au fost postate pe Facebook de catre reprezentantii Romsilva. Rangerii parcului au montat camera in rezervatia naturala Tisita, in zona de protectie integrala a parcului, dupa…

- Piata de ciocolata din Romania ar putea ajunge anul acesta un nivel istoric, de peste 5 miliarde de lei (aproximativ un miliard de euro), pe fondul cresterii puterii de cumparare a romanilor si a consumului de ciocolata. Afacerile din piata de ciocolata au atins in 2016 nivelul de 4,5 miliarde de…

- Proiectul legii manualului scolar isi propune realizarea unui manual de baza "pentru tot ceea ce inseamna programe scolare din trunchiul comun" pe care il parcurge fiecare elev in invatamantul obligatoriu din Romania si nu vizeaza eliminarea editurilor care pana acum produceau manuale alternative, a…

- Circa 25% dintre romanii aflati intr-o relatie sentimentala s-au mutat cel putin o data inapoi cu parintii, din cauza situatiei financiare, reiese din rezultatele Raportului Consumatorilor privind Platile Efectuate, editia 2017-2018, dat publicitatii marti. Conform cercetarii, in cazul…

- Mihaela Iorga Moraru, unul dintre cei mai apreciați procurori ai DNA pana la momentul razboiului public cu Laura Kovesi, șefa DNA, a confirmat dezvaluirile facute de jurnalistul Dan Andronic in Evenimentul Zilei.

- Investitorul imobiliar Atrium European Real Estate, controlat de unul dintre cele mai mari grupuri imobiliare din Israel, a scos la vanzarea centrul comercial Militari Shopping din Bucuresti, la 14 ani de la achizitia sa, potrivit brokerilor imobiliari din Romania. Pretul pe care l-ar putea obtine se…

- ♦ Crearea contrapartii centrale autohtone, reinfiintarea pietei derivatelor, stimularea retailului, noi emisiuni de obligatiuni, continuarea programelor de educatie financiara ♦ Adrian Tanase va conduce BVB pentru urmatorii patru ani cruciali pentru piata de capital din Romania intrucat…

- Ionescu ar fi adus astfel la Iasi mai multe kilograme de canabis, pe care le-a depozitat in locuinta sa din Iasi. Barbatul vindea stupefiantele cu 70 de lei gramul. „La data de 6.09.2017, inculpatul Ionescu Irinel, zis «Varagostea», s-a deplasat din Romania in Spania, de unde a procurat contra sumei…

- Edge, agenție full-service de performance marketing deținuta de grupul 2Performant, aniverseaza doi ani de la înființare. Apariția agenției pe piața româneasca a dus la rescrierea standardelor în performance marketing și clasarea ei drept partener de încredere în topul…

- Adrian Tanase-noul presedinte director general al Bursei de Valori Bucurest Presedintele director general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase. Foto: bvb.ro "Faptul ca avem listari de companii private reprezinta elementul pozitiv, iar consolidarea pietei de brokeraj prin restrângerea…

- Grupul LeasePlan, cel mai mare jucator de pe piata de leasing operational la nivel mondial, a ales Bucurestiul pentru un centru de servicii de suport dedicat activitatii companiei pe piata europeana.

- Un studiu unic in Romania a fost realizat la UBB: impactul pe care o universitate il are in economia unui oras. A reiesit ca dinspre UBB spre economia Clujului au mers, in 2015, circa 190 de milioane de euro. Bugetul Primariei Cluj-Napoca in 2015 a fost de circa 263 de milioane de euro.

- Senatorul USR Mihai Gotiu a adresat, sambata, pe Facebook, un mesaj protestatarilor care au venit din Cluj la Bucuresti, felicitandu-i pentru acest demers de sustinere a Justitiei si le-a transmis ca se intalneste cu ei in piata. "Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti, pentru…

- „E pamantul tarii si trebuie sa stim pe mainile cui se afla acest pamant. Lucram la date, avem date partiale in momentul acesta pentru ca ele sunt foarte greu de individualizat avand in vedere faptul ca in numele altora sunt terenurile respective. Sper ca in maxim doua luni de zile sa avem situatia…

- Ambasadorul Republicii Belarus in Romania, Andrei Grinkevich, a declarat vineri, la Targu Mures, ca intre Belarus si judetul Mures au fost identificate numeroase posibilitati de colaborare, una fiind cea privind produsele agricole, mentionand ca daca va incepe o relatie de cooperare tip "joint inventors",…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal. Femeia de 69 de…

- Ministerul Agriculturii are in lucru un proiect legislativ care schimba regulile privind cumpararea terenurilor agricole. Printre noile masuri se numara si conditionarea vanzarii doar catre cei care se ocupa de agricultura, in special catre tinerii fermieri, fiind insa interzisa revanzarea pentru o…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER), care include16 fabrici din tara, sustine ca in ultimii doi ani aprope 170 de medicamente care costa sub 25 de lei au disparut gradual de pe piata, ca urmare a cresterii taxei clawback cu peste 50%. “Din…

- Dezvaluirile facute ieri de jurnalistul Silviu Sergiu- reamintim faptul ca acesta devoala ca o societate comerciala din Rusia a intrat in acționariatul societații comerciale care deține, printre altele, pachetul majoritar de acțiuni la Libra Bank și mai multe site-uri cu ar fi Ziare.com sau 220.ro -…

- Asociatia Transplantatilor a semnalat marti faptul ca Romania se afla pe ultimul loc in Europa in ce priveste donatorii si a mentionat ca numarul lor a scazut foarte mult, ajungand la circa 50% fata de anul 2016, informeaza Agerpres. “Semnalam ...

- A amenintat ca-si omoara sotia imobilizata la pat. Avea brigheta in mana si gazul pornit Un barbat din Cluj-Napoca a fost internat la Clinica de Psihiatrie dupa ce a sunat la 112 si a anuntat ca isi va omori sotia. "Astazi, în jurul orei 09.30, un barbat anunta, prin apel de urgenta 112,…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o discutie telefonica, vineri, cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, printre temele abordate fiind statutul Ierusalimului, situatia Iranului, dar si despre „o eventuala decizie a mutarii Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim“.

- Afacerile dumneavoastra depind de mișcarea produselor agricole din piața? Atunci, merita sa aflați ce s-a intamplat relevant in piața cerealelor in ultimul timp, pentru ca fiecare cifra da semnale importante care va pot inspira sau mobiliza. Avem „un deceniu de grane romanești“, așa cum și-a intitulat…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru înfiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor în infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia în acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz…

- Finantele intentioneaza sa imprumute anul viitor circa 4,5-5 miliarde euro (echivalent) de pe pietele externe, in functie de conditii si oportunitati, cu peste 60% fata de nivelul atras in 2017, iar de la bancile din Romania vrea sa se finanteze cu 48-50 miliarde lei, nivel similar cu cel propus pentru…

- Catalin Ivan a numit inițiativa legislativa drept o "ticaloșie". "Va explic in cateva randuri de ce initiativa unor parlamentari este pura ticalosie, si de ce acestia ar trebui sa-si piarda automat calitatea de membri de partid. Daca PSD nu ia masuri urgente fata de initiatori, atunci va…

- Dezvoltatorul si administratorul de parcuri logistice P3, detinut de fondul suveran al statului Singapore, GIC, a anuntat achiziția a peste 17 hectare de teren langa parcul P3 Bucharest, cu intenția de a dezvolta parcul pana la 500.000 mp in urmatorii doi ani.

- O agentie imobiliara specializata in tranzactionarea de proprietati in ansambluri rezidentiale noi anunta posibilitatea de a incheia tranzactii si in bitcoin, pe fondul cresterii popularitatii monedei virtuale. „Intrucat am observat o crestere a numarului de romani activi in piata bitcoin, dintre care…

- Cityland este prima agentie imobiliara din Romania care va vinde proprietati si in Bitcoin, pe fondul cresterii popularitatii monedei virtuale, preturile apartamentelor pornind de la 4bitcoin, echivalentul a circa 55.000 euro. „Intrucat am observat o crestere a numarului de romani activi…

- 'Romania este astazi prizoniera unor structuri de putere oculta, nelegitime, subordonate exclusiv unor interese straine poporului roman. Mass media le-a numit statul paralel, eu le numesc si vi le prezint ca Securitatea 2.0., ca a doua forma pe care Securitatea a imbracat-o dupa decembrie 1989. Astazi…

- Revenirea ING Romania pe piata de capital se inscrie in mod firesc in strategia bancii de a oferi o gama cat mai larga de servicii financiare pentru a sprijini in mod activ operatiunile de zi cu zi, dar si implementarea strategiilor si planurilor de dezvoltare ale clientilor corporativi, a…

- Dupa o absenta de 5 ani, ING Romania a decis sa redevina participant la piata de capital locala. In urma hotararii Consiliului Bursei de Valori Bucuresti din 11 decembrie 2017, s-a aprobat acordarea calitatii de Participant la sistemul de tranzactionare al BVB pe piata reglementata la vedere si inscrierea…

- Circa 99.000 de autoturisme noi au fost inmatriculate in primele 11 luni ale anului in Romania, in creștere cu 14,64% fața de aceeași perioada din 2016, in timp ce numarul inregistrarilor de mașini second hand a ajuns la 474.

- Piața romaneasca de retail este estimata, in prezent, la 40 miliarde euro, 85% din produsele vandute in lanțul de comerț fiind de origine mixta, iar 15% sunt produse locale, conform unui studiu de specialitate, remis marți AGERPRES. Conform studiulu, în ceea ce privește piața…

- Asociatia Forum Apulum Alba Iulia a lansat un ghid pentru combaterea stirilor false (anti-fake news) destinat, in special, tinerilor liceeni si studentilor. Initiativa este printre primele din Romania finalizata cu un ghid tiparit in cateva sute de exemplare ce urmeaza a fi distribuit in unitati de…

- Autoritatile din Franta au dispus retragerea de la vanzare a unei ample game de alimente pentru sugari, dintre care unele erau exportate inclusiv in Romania.Este vorba de lapte praf si alte produse ale grupului Lactalis.

- British American Tobacco (BAT) a lansat pe piata din Romania un dispozitiv destinat fumatorilor, care incalzeste tutunul in loc sa-l arda. Reprezentantii BAT spun ca ”utilizarea glo are potentialul de a fi mai putin riscanta decat fumatul”. 0 0 0 0 0 0