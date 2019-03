Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, sustine ca daca Partidul Socialistilor nu va participa la formarea noii majoritati parlamentare, Chisinaul va avea probleme in privinta pretului si a livrarilor de gaze din Rusia, informeaza vineri presa de peste Prut. In cazul in care socialistii…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este de parere ca daca Partidul Socialistilor nu va participa la formarea majoritatii parlamentare, Republica Moldova va avea probleme in ceea ce tine de sectorul energetic si de exporturile catre Rusia. Declaratia a fost facuta la emisiunea „Acces direct”…

- Nikolai Patrusev, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, sustine ca statele occidentale ar putea instiga la manifestatii violente la Chisinau, dupa modelul protestelor Maidan de la Kiev din 2014, daca Partidul Socialistilor obtine victoria în alegerile legislative din Republica Moldova.…

- Ministerul de Externe al Republicii Moldova a propus miercuri rechemarea ambsadorului sau in Federatia Rusa, Andrei Neguta, dar presedintele prorus Igor Dodon se opune acestei initiative, potrivit mass-media de peste Prut. Motivul rechemarii ar fi modul in care Andrei Neguta a gestionat…

- Președintele moldovean Igor Dodon a declarat luni ca nu se va întâlni cu omologul sau ucrainean, Petro Poroșenko, care urmeaza sa efectueze miercuri o vizita la Chișinau, motivând ca liderul de la Kiev este candidat la algerile prezidențiale și nu dorește sa se implice, informeaza…

- Relațiile dintre Republica Moldova și Rusia vor atinge un nou nivel in anul 2019, a declarat miercuri președintele moldovean Igor Dodon, dupa o intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza agenția de presa Tass, potrivit Mediafax.„In cadrul intalnirii de azi cu președintele rus,…

- Putin i-a spus lui Dodon la inceputul intrevederii lor la Moscova: ''Desigur, in Rusia nu ne este indiferent cum se va forma parlamentul in Moldova''. Presedintele rus a amintit ca in prezent in Republica Moldova legislativul este cel care formeaza guvernul si de care depinde astfel ''in mare…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a asigurat miercuri pe omologul sau moldovean Igor Dodon ca nu ii este indiferent cine castiga alegerile legislative care se vor desfasura in Republica Moldova la sfarsitul lunii februarie, relateaza agentia EFE si Radio Chisinau. ''Desigur,…