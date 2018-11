Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fotbalist Vincenzo Iaquinta, condamnat miercuri la doi ani de inchisoare, a anuntat ca va face apel, el precizand ca i-a fost distrusa viata “pentru nimic” si ca este pedepsit doar pentru ca este din Calabria, informeaza News.ro.‘Mi-au distrus viata desi nu am facut nimic. Sufar de…

- Fostul fotbalist Vincenzo Iaquinta, campion mondial cu Squadra Azzurra in 2006, a fost condamnat miercuri la doi ani de inchisoare cu executare pentru posesia ilegala de arme de foc si legaturi cu gruparea mafiota 'Ndrangheta, informeaza presa din Peninsula.

- Fostul fotbalist italian Vincenzo Iaquinta, campion mondial in 2006, a fost condamnat, miercuri, la doi ani de inchisoare, pentru detinere ilegala de arme de foc si legaturi cu mafia, relateaza Le Figaro.Procurorul ceruse ca Iaquinta sa fie condamnat la sase ani de inchisoare, acuzandu-l pe…

- Vincenzo Iaquinta (38 de ani) traverseaza momente extrem de dificile. Fostul fotbalist, retras in urma cu 5 ani, tocmai a fost condamnat la doi ani de inchisoare. De asemenea, tatal sau a primit o pedeapsa, mult mai aspra, in același dosar. A fost condamnat la 19 ani de inchisoare. Cei doi au fost acuzați…

- Razvan Rentea a fost condamnat la detentie pe viata. Pronuntarea a avut loc astazi, 23 august la Tribunalul Satu Mare. Razvan Rentea isi va petrece restul zilelor dupa gratii, potrivit sentintei pronuntate astazi de catre Tribunalul Satu Mare. Acesta a fost gasit vinovat in dosarul triplei crime de…

- Un barbat care a aruncat un copil de șapte luni și pe mama acestuia de pe geam a fost condamnat la inchisoare pe viața. Din fericire bebelușul și femeia au supraviețuit caderii datorita oamenilor adunați sub geam, scrie BBC News. Sean Ziemelis, din Marea Britanie, i-a bagat degetele in ochi bebelușului,…

- Maria Uzuna, judecator al Curtii de Apel Constanta, a motivat decizia prin intermediul careia l a condamnat pe Vasile Balaican, fost procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, la doi ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere a executarii pedepsei pe durata unui termen de…

- Un tribunal din Turcia a condamnat vineri la inchisoare pe viata noua inculpati care au participat la doua atacuri simultane cu bomba care au avut loc in 2015 in capitala tarii, Ankara, in care mai mult de 100 de oameni au murit, a anuntat presa turca, informeaza Reuters.