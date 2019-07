Huawei va investi peste 3 miliarde de dolari in Italia, unde va crea 1.000 de locuri de munca in 3 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Huawei Technologies a anuntat luni ca va investi 3,1 miliarde de dolari in Italia si va crea 1.000 de locuri de munca, in urmatorii trei ani, cerand guvernului de la Roma sa asigure utilizarea ”transparenta, eficienta si corecta” a ”dreptului sau de veto” in dezvoltarea retelei 5G, transmite Reuters…

- Huawei Technologies va investi in Italia in urmatorii trei ani aproximativ 3,1 miliarde de euro, a anuntat luni Thomas Miao, seful subsidiarei italiene a companiei chineze de telecomunicatii, transmite Reuters.

- Reacția a venit dupa o declarație pe care Orban a facut-o cu privire la domeniul IT. „Mie nu mi se pare normal ca IT-iștii sa fie scutiți de plata impozitului pe venit. IT-iștii câștiga cel mai bine în România. A fost o perioada în care sa stimulezi, ca oamenii…

- Licitația pentru licențele 5G va avea loc in toamna, introducerea noii tehnologii in comunicațiile mobile echivaland cu o noua revoluție industriala, a declarat, intr-un interviu acordat Mediafax, Sorin Grindeanu, președintele ANCOM. „Undeva in toamna, daca desfasurarea va fi cea stabilita de noi si…

- Siemens a raportat un profit peste asteptari in trimestrul al doilea fiscal, dupa anuntarea celei mai mari separari de grup a unei divizii, printr-un plan de listare a diviziei de gaze si electricitate, precum si desfiintarea a peste 10.000 de locuri de munca, transmite Bloomberg potrivit news.ro.Profitul…

- Capitalizarea de piata a Qualcomm a crescut cu 30 de miliarde de dolari dupa acordul cu Apple pentru inchiderea litigiilor, care ii asigura rolul de lider pe piata cipurilor pentru telefoane 5G si care ii creaza conditiile pentru un acord similar cu Huawei Technologies, transmite Reuters potrivit…