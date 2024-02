Stiri pe aceeasi tema

- UNESCO susține ca este nevoie de 9 miliarde de dolari pentru a reporni turismul in Ucraina. Agenția ONU estimeaza ca razboiul a privat Ucraina de venituri din turism de circa 19,6 miliarde de dolari.

- Novo Holdings, actionarul care detine controlul producatorului danez de medicamente Novo Nordisk, intentioneaza ca pana in 2030 sa investeasca anual pana la sapte miliarde de dolari, a anuntat luni publicatia Financial Times (FT), transmite Reuters, potrivit Agerpres. Kasim Kutay, directorul general…

- Romania ar putea fi obligata sa plateasca cel puțin doua miliarde de dolari canadienilor de la Gabriel Resources in urma deciziei Tribunalului de Arbitraj din cadrul Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții al Bancii Mondiale (ICSID). Decizia este așteptata pe…

- Romania ar putea fi obligata sa plateasca cel puțin doua miliarde de dolari despagubire companiei Gabriel Resources in urma deciziei Tribunalului de Arbitraj din cadrul Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții al Bancii Mondiale (ICSID), așteptata pe 10 februarie.…

- Cercetatorii de la Centrul Spațial Johnson al NASA au reușit sa deschida cu succes containerul in care se aflau eșantioanele colectate de pe asteroidul antic Bennu de catre misiunea OSIRIS-REx. Aceasta descoperire a avut loc la mai bine de trei luni dupa ce probele au fost aduse pe Pamant.Prin dezasamblarea…

- Citigroup a anunțat ca va desființa 20.000 de locuri de munca in urmatorii doi ani, recunoscand un trimestru „clar dezamagitor”, marcat de taxe excepționale care au dus la o pierdere de 1,8 miliarde de dolari, scrie Reuters.

- Data exacta la care asteroidul Bennu ar putea lovi Pamantul și traiectoria lui, calculate de NASA. Informații noi de la OSIRIS-REx Data exacta la care asteroidul Bennu ar putea lovi Pamantul a fost calculata cu precizie de NASA. Agenția a anunțat ca un asteroid numit Bennu va trece foarte aproape de…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cu active in valoare de 1.500 de miliarde de dolari, ar trebui sa includa private equity (-capital privat-nr.) in portofoliul sau de investitii, alocand in acest sens pana la 70 de miliarde de dolari, a recomandat marti Banca Centrala a Norvegiei, transmite…