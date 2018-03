Stiri pe aceeasi tema

- LOCUL 4: CAPRICORN – Acest nativ are parte de tot felul de episoade neplacute din punct de vedere financiar. Va avea parte de cateva dușuri reci. Va pierde mulți bani pentru ca nu a gandit nicio strategie serioasa de imbogațire. Are mult de muncit daca vrea sa se simta confortabil și tocmai…

- Horoscopul zilei de 13 martie vine cu vesti si noutati pentru toate zodiile. Pentru unii nativi se anunta vesti importante in dragoste, pentru altii in cariera, iar altora li se dau sfaturi pentru sanatate. Ce trebuie sa stiti pentru fiecare zodie veti afla in continuare din horoscopul realizat de astrologul Remus…

- Horoscopul zilei de 12 martie vine cu vesti si noutati pentru toate zodiile. Pentru unii nativi se anunta vesti importante in dragoste, pentru altii in cariera, iar altora li se dau sfaturi pentru sanatate. Ce trebuie sa stiti pentru fiecare zodie veti afla in continuare din horoscopul realizat de astrologul…

- Horoscopul zilei de 11 martie vine cu vesti si noutati pentru toate zodiile. Pentru unii nativi se anunta vesti importante in dragoste, pentru altii in cariera, iar altora li se dau sfaturi pentru sanatate. Ce trebuie sa stiti pentru fiecare zodie veti afla in continuare din horoscopul realizat de astrologul…

- Horoscopul zilei de 10 martie vine cu multe noutati pentru toate zodiile. Pentru unii nativi se anunta informatii importante pentru cariera, in schimb altii au parte de multe surprize in plan personal. Descopera ce iti rezerva astrele in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul zilei de 9 martie vine cu multe noutati pentru toate zodiile. Pentru unii nativi se anunta informatii importante pentru cariera, in schimb altii au parte de multe surprize in plan personal. Descopera ce iti rezerva astrele in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul zilei de 8 Martie aduce o multime de vesti inedite pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, altii au noroc in dragoste, iar unii nativi sunt nevoiti sa acorde mai multa atentie sanatatii. Descopera ce iti rezerva astrele si tie, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul zilei de 7 Martie aduce o multime de vesti inedite pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, altii au noroc in dragoste, iar unii nativi sunt nevoiti sa acorde mai multa atentie sanatatii. Descopera ce iti rezerva astrele si tie, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- HOROSCOP BERBEC In sfarsit soare si pe strada ta: e o zi frumoasa, fara ca vreun nor sa strice orele petrecute in compania persoanei iubite. Totul e in perfecta armonie, ca un joc in care va rasfatati unul pe celalalt cu gesturi tandre. Abordezi o atitudine copilareasca, ceea ce-l face pe partener…

- Horoscopul zilei de 6 Martie aduce o multime de vesti inedite pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, altii au noroc in dragoste, iar unii nativi sunt nevoiti sa acorde mai multa atentie sanatatii. Descopera ce iti rezerva astrele si tie, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul zilei de 5 martie vine cu surprize uriașe pentru multe dintre zodii! Unii nativi se vor imbogați considerabil, in timp ce alții vor plange cu lacrimi amare! Pe tine ce te așteapta?

- BERBEC Participa cu entuziasm la orice confruntare de natura intelectuala, pentru ca esti foarte bine pregatit din acest punct de vedere. Detii informatiile si cunostintele necesare pentru orice competitie de idei, examenele pot fi trecute cu brio, discutiile cu persoanele care iti sunt cu ceva superioare…

- Horoscopul zilei de 5 martie vine cu surprize uriașe pentru multe dintre zodii! Unii nativi se vor imbogați considerabil, in timp ce alții vor plange cu lacrimi amare! Pe tine ce te așteapta?

- Horoscopul zilei de 5 Martie aduce o multime de vesti inedite pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, altii au noroc in dragoste, iar unii nativi sunt nevoiti sa acorde mai multa atentie sanatatii. Descopera ce iti rezerva astrele si tie, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul zilei de 4 Martie aduce o multime de vesti inedite pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, altii au noroc in dragoste, iar unii nativi sunt nevoiti sa acorde mai multa atentie sanatatii. Descopera ce iti rezerva astrele si tie, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul zilei de 3 Martie aduce o multime de vesti inedite pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, altii au noroc in dragoste, iar unii nativi sunt nevoiti sa acorde mai multa atentie sanatatii. Descopera ce iti rezerva astrele si tie, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul zilei de 2 Martie aduce o multime de vesti inedite pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, altii au noroc in dragoste, iar unii nativi sunt nevoiti sa acorde mai multa atentie sanatatii. Descopera ce iti rezerva astrele si tie, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul zilei de 1 Martie aduce o multime de vesti inedite pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, altii au noroc in dragoste, iar unii nativi vor avea parte de o zi tumultoasa. Descopera ce iti rezerva astrele si tie, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Luna martie este prima luna a primaverii, deci se schimba anotimpul si asteptarile pentru multa lume. Intr-adevar, va fi o luna a schimbarilor deoarece contextul astral aduce beneficii pe toate sectoarele, insa doar trei nativi vor putea spune ca se vor imbogati in a treia luna din an. 3.…

- Horoscopul zilei de 28 Februarie aduce o multime de vesti inedite pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, altii au noroc in dragoste, iar unii nativi vor avea parte de o zi tumultoasa. Descopera ce iti rezerva astrele si tie, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul zilei de 26 Februarie aduce o multime de vesti inedite pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, altii au noroc in dragoste, iar unii nativi vor avea parte de o zi tumultoasa. Descopera ce iti rezerva astrele si tie, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul zilei de 25 Februarie aduce o multime de vesti inedite pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, altii au noroc in dragoste, iar unii nativi vor avea parte de o zi tumultoasa. Descopera ce iti rezerva astrele si tie, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul zilei de 23 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul zilei de 23 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul zilei de 21 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul zilei de 20 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul zilei de 19 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul zilei de 18 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul zilei de 16 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul zilei de 15 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul zilei de 13 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul zilei de 12 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul zilei de 11 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul zilei de 9 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii castiga bani, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul zilei de 9 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii castiga bani, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul zilei de 8 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii castiga bani, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Marcel Pavel, unul dintre cei mai iubiti artisti romani, trece prin clipe grele atat din punct de vedere al starii de sanatate, cat si din punct de vedere profesional. Cantaretul este nevoit sa se retraga din lumina reflectoarelor.

- Horoscopul zilei de 7 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii castiga bani, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul zilei de 6 Februarie aduce o multime de vesti pentru toate zodiile. Cine isi schimba locul de munca, cine castiga bani si cine o duce bine pe plan amoros vedeti mai jos, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul zilei de 5 Februarie aduce o multime de vesti pentru toate zodiile. Cine isi schimba locul de munca, cine castiga bani si cine o duce bine pe plan amoros vedeti mai jos, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- HOROSCOP BERBEC Participa cu entuziasm la orice confruntare de natura intelectuala, pentru ca esti foarte bine pregatit din acest punct de vedere. Detii informatiile si cunostintele necesare pentru orice competitie de idei, examenele pot fi trecute cu brio, discutiile cu persoanele care…

- Horoscopul zilei de 4 Februarie aduce o multime de vesti pentru toate zodiile. Cine isi schimba locul de munca, cine castiga bani si cine o duce bine pe plan amoros vedeti mai jos, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Horoscopul banilor pentru luna februarie 2018Iata cum stai cu banii in luna februarie: Berbecii vor sta bine la capitolul profesional. Vor avea parte de tot felul de eveniment in urma carora vor lua bani frumoși. Taurii și Gemenii vor fi și ei favorizați de astre din punct…

- Anii 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 și 2023 pentru fiecare zodie Unele dintre ele vor realiza venituri substanțiale astfel incat iși vor schimba complet viețile. Iata la ce trebuie sa ne așteptam pana in 2023! Berbecii au ani karmici buni, daca e sa vorbim despre 2018, 2019 și 2020. Anii…

- Vești bune pentru toate zodiile in a doua zi din an. Berbecii se vor bucura de o perioada norocoasa, in timp ce taurii vor avea parte de o surpriza. Racii nu sunt afectați de agitația din ultimul timp, iar scorpionii au chef de plimbari.

- Bani mai mulți, noi oportunitați și colaborari sau poate o schimbare in cariera. Politicienii din Alba vor avea 12 luni pline din punct de vedere al carierei, dar și financiar. 2018 se anunța un an bun, fara stresuri majore dar cu schimbari in plan material și colaborari care pot fi benefice sau care…

- REVELION 2018. Anul Nou inseamna, de fiecare data, un nou inceput pentru multi dintre noi. Rezolutii, promisiuni cu mana pe inima, in gand facute sau cu voce tare, prin toate ne propunem sa fim mai buni, mai intelepti, mai darnici, mai toleranti, mai atenti la prieteni si „neprieteni” si, mai presus…

- Pentru ziua de 17 Decembrie, astrele ne-au pregatit o multituine de surprize! In special Nativii Sagetator vor avea parte de o intalnire neasteptata. Mai multe detalii despre fiecare zodie in parte ne spune astrologul Remus Ionescu

- BERBEC: Va confruntați cu instabilitate din punct de vedere sentimental. Unele chestiuni de suflet pot sa va rascoleasca neașteptat de mult.TAUR: Este posibil ca eforturile voastre sa fie recompensate cu un bonus financiar, insa nesemnificativ.

- Vesti bune pentru unele zodii pentru ziua de miercuri 13 decembrie. Leii, spre exemplu, le vor face surprize copiilor si isi vor dedica activitatea celor mici, in timp ce balantele vor face o gaura uriasa in buget pentru ca vor face cumparaturi. Astrologul Remus Ionescu a oferit detalii pentru fiecare…