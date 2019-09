Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, DUMINICĂ 8 SEPTEMBRIE 2019. Mesajul de la ingerii iubirii! Ingerii sunt entitati spirituale pe care ii poti simti daca esti ancorat in prezent. Ingerii pazitori te pot ghida prin mesaje, vise sau "strafulgerari", flash-uri de inspiratie, meditatie sau simturi. Ingerii iti atrag intotdeauna atentia si iti lasa mesaje, insa acestea pot fi prea "discrete" ca sa le poti identifica. Insa, daca exersezi si te concentrezi pe aceste lucruri, incet-incet vei reusi sa le poti indentifica. Ingerii pazitori sunt intotdeauna aproape si iti pot arata simbolic dragostea, aprecierea si suportul lor. Iata un nou mesaj de la ingerii pazitori ai iubirii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Iata un nou mesaj de la ingerii pazitori ai iubirii pentru fiecare zodie : Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie) Esti implicat intr-o relatie de cuplu stabila? Esti norocos. Jumatatea ta iti pregateste in secret o surpriza romantica. Asa ca lasa grijile deoparte si bucura-te de…

- Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

- Dragostea este cel mai important lucru din lume si toata lumea are nevoie de ea in viata sa – de la familie, prieteni pana la un partener iubitor si plin de prezenta in relatie. Insa mai intai este nevoie sa ne iubim, acceptam si pretuim noi insine ! – asa ne invata ingerii iubirii. Dupa ce am invatat…

- Horoscop zilnic. Horoscopul zilei 9 iulie 2019. Scorpionii ar putea intoarce banii cu lopata, daca sunt dispuși sa iși sacrifice timpul și energia. Varsatorii, in schimb, au mari probleme financiare. Vezi ce anunța horoscopul financiar pentru fiecare zodie!

- Fotbalistul echipei FC Viitorul, Ianis Hagi, a declarat, sambata seara, la postul Digisport, ca va alege sa se transfere in aceasta vara la echipa care ii va oferi cele mai multe sanse sa joace. "Clubul...

- In jurul nostru este plin de zane, chiar daca ochiul uman nu le vede. Ele sunt indeosebi in gradini, in parcuri, in preajma animalelor de companie si pretutindeni unde exista flori. Cele patru elemente pamant, aer, apa si foc sunt vegheate de zane care ajuta la mentinerea lor si a echilibrului…

- Cei ce se vor plimba de acum inainte prin Parcul Central din Ungheni vor avea parte de surprize placute. De dimineața pana spre seara, vor putea audia muzica, iar de la ora 18.00, zilnic, picii vor putea viziona desene aniumate. ”Primaria Ungheni a avut incredere și ne-a dat in gestiune Panoul Led și…

- Iata mesajele de la ingerii pazitori ai fiecarei zodii pentru saptamana 10-16 iunie 2019 adresate de aceasta data tuturor persoanelor indigo. Si tu poti fi o persoana indigo, adica o persoana cu vibratie sensibila care capteaza usor energiile si starile celor din jur.