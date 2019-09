HOROSCOP TOAMNA 2019. O zodie găseşte marea dragoste, o alta câştigă bani mulţi Berbec O toamna cu mai puține griji Viata capata un ritm mai lent in toamna, esti nevoita sa amani tot felul de planuri, petrecerile de familie sau proiectele personale, scrie timpul.md. Septembrie pare sa fie o perioada in care trebuie sa iti sacrifici timpul liber, sa muncesti mult peste program sau sa colaborezi la un proiect dificil pentru a mai castiga niste bani. Dar astrele sunt generoase in plan profesional și ceea ce realizezi acum te va ajuta in cariera. Nu este exclus sa te bucuri și de o promovare pana la sfarșitul anului. Lunile octombrie și noiembrie sunt o perioada… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

