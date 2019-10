HOROSCOP Mihai Voropchievici. Află ce Karmă ai în funcţie de anul naşterii. Vezi cine este binecuvântat din prima zi de viaţă HOROSCOP Numarul 1 – sunt caractere neliniștite, nu prea ambițioase. Au o doza mare de incapațanare. Au o dependența, merg spre vicii. Au probleme cu rinichii și vezica urinara. Au in permanența nevoie de iubire. Cand lucreaza, are nevoie de liniște și timp. Are succes in toate activitațile legate de apa. HOROSCOP Numarul 2 – sunt neagresivi, dar nu prea ambițioși. Sunt obsedați de detalii. Cea mai buna varsta pentru a avea rezultate sunt 45-47. Pot culege roadele la ce au muncit. Sunt persoane care obosesc fizic repede. In dragoste, au grija la partenerul sau. Trebuie sa se abțina de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Iata previziunile astrale in amor pentru fiecare zodie: Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie) Simti nevoia de a te apropia mai mult de persoana iubita. In acest context, este de bun augur sa dedici mai mult timp relatie de cuplu pentru a reaprinde pasiunea dintre tine si jumatatea…

- Catrinel Menghia și Razvan Fodor au trait o frumosa poveste de dragoste in urma cu aproape 20 de ani. Pe vremea aceea, Razvan facea parte din trupa Krypton și era un adevarat cuceritor. Catrinel Menghia și Razvan Fodor s-au desparțit in anul 2002, dupa o relație de doi ani și jumatate. Fiecare și-au…

- O foarte mare parte a omenirii se ghideaza zi de zi dupa horosocopul indian sau vedic, asa cum noi citim zilnic horoscopul vestic. Astrologia indiana dateaza de 6000 ani si este la fel de veche ca yoga si ayurveda. Pentru multi astrologi si spirituali, horoscopul indian este foarte important si contine…

- HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU. BERBEC: Berbecii pot invata o abilitate noua, se pot descurca intr-un domeniu nou sau cei care deja sunt foarte priceputi intr-un domeniu pot capata mai multa independenta si creativitate in a-si pune in practica lucrurile pe care le stiu. Unii pot sa inceapa o…

- Horoscop weekend. In acest weekend zodiile sunt influențate de conjuncția dintre Marte și Venus, care rezolva probleme in dragoste, atat pe cele de comunicare, cat și alte dificultați in relația de cuplu. In plus, cei singuri, au șanse mari sa gaseasca persoana cautata.

- Oricat de mult am incerca sa demonstram contrariul, un lucru este cert! Horoscopul are puterea de-a dezvalui chiar și cele mai mari secrete ale unei persoane! Fiecare nativ are o karma personala, ce ii dicteaza destinul! Ce ți-a pregatit horoscopul evoluției spirituale?

- Viața presupune urcușuri și coborașuri, iar fiecare dintre noi va avea, la un moment dat, inima franta. Acest an este presarat cu multe reușite pe plan profesional și financiar, insa cu perioade critice și dureroase pe plan sentimental.